Luksusfælden: Kæmpegæld og store skænderier

TV3 tager i aften hul på en ny sæson af 'Luksusfælden', og første par, der kommer under grillen af ekspert-parret Kenneth Hansen og Mette Reissmann er ægteparret Allan og Mette Magnusson, begge 31 år, fra Aabenrå.

Her er der ikke alene tale om en økonomi, der er kørt helt skæv, men som Reissmann udtrykker det, en decideret ruin.

For syv år siden, da de blev gift, skyldte de ikke en krone væk.

Se også: Kendt tv-vært stopper: Jeg har sagt de ord, der skal siges

Nu er virkeligheden en hel anden. Gælden er på 956.000 kroner, båret op af 'kviklån på kviklån' - nærmere betegnet 35 af slagsen, hvor der ikke lige er holdt øje på det med småt i lånekontrakten.

Således har et lån på 5.000 kroner en 'omkostningsprocent' på ikke mindre end 759 procent med det resultat, at i det omfang lånet bliver betalt tilbage på et år, har kostet dem 38.000 kroner.

Eksperterne, Kenneth Hansen og Mette Reismann, har fået deres at se til med Allan og Mettes økonomi. Foto: TV3

Hver måned er der misligeholdt gæld på 17.000 kroner og et overforbrug på 15.800 kr., hvilket får eksperterne til at tale om 'total uansvarlighed', og at 'I har været fuldstændig ligeglade med Jeres økonomi og opført Jer som to fornærmede børn, der har trukket Jer sammen ned i et sort hul'.

Fastfood for 695.000 kr.

På de syv år har de flyttet for 72.000 kroner, købt legetøj til deres nu tre børn for 130.000 kr. ('her er mere legetøj end i de fleste daginstitutioner'), og der er købt fastfood for... ja, hold vejret - 493.000 kroner.

I alt 695.000 kr, 'og I har intet fået for pengene', lyder det fra Reissmann og Kenneth Hansen.

Der skal andre boller på suppen, hvis parret skal undgå at hænge på gæld resten af deres liv - eller i hvert fald 44 år af dem.

Økonomien har også presset forholdet, der har udviklet sig fra kærlighed og glade smil til konstante skænderier, der får eksperterne til at tvivle på, om det kan betale sig at lave et fælles-budget for dem.

De konstante bebrejdelser på den anden får det mere til at lyde som en overhængende skilsmisse.

Se også: Luksusfælden: Hurra - gældfri 'lige om lidt'

'Fremtiden for os? En dag ad gangen. Forhåbentligt sammen', siger Allan på et tidspunkt til kameraet.

'Jeg vil bare gerne kunne ånde igen, være glad', lyder det fra Mette.

Hun bebrejder ham, at han aldrig vil tale om deres problemer, og at han bruger for megen tid og for mange penge på sin bil, som han betragter som sin 'komfortzone', hvor han kan 'få ro i sindet og klare tankerne'.

Allan udbrud: 'FØJ'

Han bryder så til gengæld ud i et FØJ', da fruens spillelyst på nettet afsløres at have gået ud over børneopsparingen, som hun har haft fingrene i og lettet for 29.000 kr. til at finansiere sin spilledjævel.

- Jeg vandt mange penge i starten og ville egentlig bare spille for gevinsten, lyder forklaringen.

Både bil og spil skal væk, og det har især Allan svært ved at acceptere, men eksperterne har allerede lavet en aftale med forhandleren, og bilen mangler bare at blive tømt, før han kommer og henter den.

Vanvid i 'Luksusfælden': Skulle de ikke lige have tjekket med en læge?

- Det føles som et nederlag, erklærer den nu billøse mand i huset.

Sælges skal også alt det overflødige, der findes i hjemmet. Det erklærer parret sig indforstået med, og efter en måneds forhandlinger med kreditorerne, vender eksperterne tilbage med et fælles-budget.

Se, om der findes lys i mørket for parret..

'Luksusfælden' på TV3 i aften kl. 20.00.

(På TV3s Facebook side kan man fra kl. 19.30 til 20.00 se en optakt til aftenens udsendelse, hvor der kan stilles spørgsmål til eksperterne).