Luksusfælden: Lang optræk til skilsmissen

Det gik hverken værre eller bedre, end at aftenens par i 'Luksusfælden', Tino og Natasja fra Esbjerg, flyttede fra hinanden i løbet af udsendelsen.

- Tino mistede alle følelser for mig, kommenterede Natasja, der er gravid med parrets tredje barn.

Tino fortalte, at det var bedst sådan, men siger også efterfølgende til Ekstra Bladet, at parret stadig taler godt sammen - selvom der ikke er tegn i sol og måne på, at de flytter sammen igen.

Se også: Luksusfælden: Dropper børnepengene, men har råd til smøger

- 'Luksusfælden' kendte os jo kun i 14 dage. Der har været optræk til skilsmisse længe. Ja, sådan ca. i syv år, siger Tino om forholdet, som rundt regnet har eksisteret i... syv år.

Ros til Natasja

Da programmet nærmede sig slutningen fik Natasja stor ros af eksperten Carsten Linnemann for at have overholdt aftaler til punkt og prikke, og der var lavet et fremtidigt budget, som - hvis det blev overholdt, hvad der er al mulig grund til at tro, at det bliver - vil gøre hende gældfri om bare halvandet år.

- Det er jo lige rundt om hjørnet, sagde Linnemann.

Natasja fik ros, Tino fik skæld ud. Foto: TV3

Se også: Luksusfælden: Jeg kan ikke sælge mine stiletter

- Jeg er glad, bemærkede Natasja og tørrede en lumsk tåre væk fra øjnene.

Skæld ud til Tino

Omvendt var det med Tino, der havde besøg af den anden ekspert, Kenneth Hansen. Han var langt fra tilfreds og skældte ud over, at Tino havde gjort alt det modsatte af, hvad de havde rådet ham til.

Han røg stadig, spiste fastfood og havde sågar købt ny bil efter i programmet at have leveret den tidligiere tilbage til forhandleren.

- På den baggrund kan vi ikke lave budget for dig, sagde Kenneth Hansen og rev de papirer over, han havde taget med til mødet.

Bor hos far og mor

- Hvordan går det så nu, Tino?

- Det går såmænd udmærket. Fremad stille og roligt. Jeg har selv ringet til kreditorer, og de har sparet mig for en del penge.

- Hvor bor du nu?

- Jeg er flyttet hjem til mine forældre i Køge, men jeg søger lejlighed i Esbjerg.

Se også: Luksusfælden: Bryllup med modermælk på trøjen

- Så kan du vel ikke have dit chauffør-job, når du er flyttet til Sjælland?

- Nej, jeg er ved at søge noget andet. Også så jeg kan være mere hjemme og være mere sammen med ungerne, når jeg flytter tilbage til Esbjerg.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at komme i kontakt med Natasja.