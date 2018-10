Luksusfælden: Ryger og spiser ost, burgere og slik for en formue

Lastbilschauffør Lars fra Vissenbjerg har brug for hjælp bnu

- Jeg er eddermame en idiot.

Sådan karakteriserer aftenens deltager i Luksusfælden, 49-årige Lars fra Vissenbjerg på Fyn, selv sin økonomiske situation, der er kendetegnet ved en ond spiral, hvor han har taget nye kviklån for at kunne betale for de tidligere.

Skruen uden ende, og nu er det blevet så alvorligt, at han har haft to blødende mavesår og tænker i en uendelighed på det morads, han er havnet i.

De 10 kreditorer med 13 lån får godt nok deres afdrag hver måned, og det vil jo normalt være en god ting, men det er ikke den sundeste måde, han gør det på, som TV3-eksperterne Carsten Linnemann og Kenneth Hansen forklarer ham.

I alt skylder han 2.093.000 kr., hvoraf hovedparten dog er andel i det hus, eks-konen og børnene bor i.

Lars selv har en dynge kviklån for 613.000 kr.

Det afholder ham dog ikke for at holde en forbrugsfest, som Kenneth Hansen kalder det.

Lars er lastbilschauffør og har holdt en forbrugsfest. Foto: TV3

Overforbruget beløber sig hver måned til knapt 20.000 kr., som han bl.a. har brugt til telefoner til sig selv og børnene, nye fælge til den 12 år gamle WV, som også koster en bondegård i reparationer, computer og et gigantisk tv, som Linnemann mener 'knapt nok kan være i stuen'.

Et eksorbitant 'diverse'-forbrug på 12.100 kr. om måneden går også til ost, som han elskler og spiser fem kilo af om måneden til 8.000 kr. om året, og cigaretter, burgere og slik - hver for 15.000 kr. årligt. I alt står det ham i 53.000 kr. om året.

Så der er brugt penge, som istedet kunne have forhindret behovet for at optage nye lån.

Der skal med andre ord ryddes op.

Bilen og elektronikken skal sælges, og så må Lars bare finde en måde, hvorpå han kan komme på arbejde som lastbilschauffør i Fredericia uden eget køretøj og uden tilstrækkelige offentlige transportmidler til sin rådighed.

Hvordan klarer han det, og hvordan klarer han i det hele taget de krav, eksperterne stiller til ham?

