Luksusfælden: Slik-bjerget ikke helt udryddet

- Vi fik det spark, vi havde behov for, siger Dennis fra aftenens 'Luksusfælden', som han deltog i sammen med sin samlever, Maria.

TV3-eksperterne gjorde dem venligt, men bestemt opmærksom på, at det ikke gik at guffe 40 kilo slik om året, ryge, tage på ferier og alt muligt andet, der forsøder tilværelsen - og så samtidig brokke sig over, at de spare-muligheder, de har støvet budgettet for, ikke slår til.

- Vi overholder det budget, vi fik forelagt, faktisk er det lykkedes os at betale et af vores lån ud, siger Dennis.

Parret har haft eget hus i to år. Foto: TV3

De to hunde er væk, og selvom slik-kontoen ikke helt er udryddet, så er den dog ikke af de bjerg-dimensioner, den var før.

- 40 kilo slik lyder af en del, men nu har vi altså også to børn, så der bliver spist noget fredags-slik ind i mellem, men slet, slet ikke så meget, som det har været.

- Og vi holder budgettet. Faktisk har vi brugt 1.000 kroner mindre til mad, end budgettet giver mulighed for.

- Og cigaretterne?

- Det går fint.

- Du pulser løs?

- Nej, overhovedet ikke. Jeg har måske røget en eller to cigaretter, siden programmet blev optaget, men det har været ved fødselsdage eller sådan noget, når man har fået et par øl, sidder og hygger sig og får lyst til en smøg.

- I har styr har på det?

- Det mener jeg.

- Og du behøver ikke ligge søvnløs om natten mere?

- Nu kan man jo sige, at det er mange penge, vi bruger på at afdrage lån, men om seks år er vi gældfri - bortset fra realkredit-lånet til huset, som vi bliver 28 år om at betale ud, men det er jo ikke værre, end det er for så mange andre.

Til sommer bliver parret forældre igen Det bliver en dreng, har scaningen vist for nyloig. Så bliver det en lile familie på fem.