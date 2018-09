'Luksusfælden': Slut med børn

I aftenens udgave af 'Luksusfælden' faldt Bjarke på knæ og friede 'rigtigt' til kæresten Annemette på rådhuset i Thisted, efter at TV3-eksperten Jan Linnemann kraftigt havde opfordret ham til det.

- Kom nu i gang, mand, lød det - og så friede Bjarke med en lille tale 'fra hjertet' om, hvor meget hun havde gjort hans liv rigere fra det øjeblik, de havde mødtes.

Ikke et øje i miles omkreds var tørt.

Annemette sagde naturligvis ja, da det var gået op for parret, at forudsætningerne helt og aldeles havde ændret sig, siden TV3 var dukket op for at finde hoved og hale i deres smadrede økonomi.

For det første var den ikke så slem, som de selv troede.

For det andet behøver et bryllup jo ikke være en 100.000-kroners sag.

Carsten Linnemann opfordrede kraftyigt Bjarke til at falde på knæ foran Annemette. Foto: TV3

Man kan også blive gift på rådhuset til overskuelige udgifter- og så ellers gentage det i kirken og få den dyre fest, når man får råd til det.

Øh... Det havde parret ikke lige tænkt på.

Men er de så blevet gift i tiden imellem optagelserne og så nu, hvor programmet blev vist i aften?

- Ikke endnu. Så længe jeg er på barsel, kan vi ikke blive gift, for så komme forsøger-pligten ind over, forklarer Annemette til Ekstra Bladet.

- Jeg er på barsel frem til midten af november, men så gider jeg heller ikke længere. To et halvt års barsel er nok. Det er helt slut med børn, der er sat en prop i, slukket og lukket, der kommer ikke flere. Hvis nogen synes, det er hårdt med et barn, så skal de prøve at have to, lyder det bestemt fra Annemette.

Ellers går det fint for parret. Skænderierne over økonomien er nærmest væk, og aftalerne bliver holdt (pånær det med smøgerne, der dog er kraftigt formindsket), så parret regner med at være gældfrie om mindre end tre år et halvt år.

- Så I er glade for at have med i programmet?

- Rigtigt glade. Det eneste vi er kede af, er den måde, de har sat tingene sammen på. Vi bliver spurgt om én ting, så bliver det brugt i en anden sammenhæng. Men sådan er det vel at lave fjernsyn. Jeg har den holdning, at folk må sige om os, hvad de har lyst til. De, der kender os, ved, hvordan det i virkeligheden hænger sammen.

