Luksusfælden: Styr på livet efter kærestebrud

32-årige Mia fra aftenens 'Luksusfælden' har god grund til at være tilfreds med, at hendes daværende kæreste, Claus, meldte hende til programmet for at få overblik og styr på hendes milliongæld fra en tvangsauktion med en ekskæreste.

TV 3-eksperterne sparede hende for 675.000 kroner, hvoraf de 380.000 var rent nedslag fra kreditorerne, og de 295.000 var rentebesparelser.

Alt i alt ville hun være gældfri om 13 år, hvis hun ellers nøjedes med bruge de aftalte beløb på mad- og diverse-kontoen.

Mia - jeg overholder aftalerne. Foto: TV3

Og det gør hun.

- Jeg har oveni købet faktisk overskud på alle konti, så det må man sige, at jeg gør, siger Mia til Ekstra Bladet.

I løbet af programmet fik hun også et job som sælger, men hun vil ikke ud med, hvad og for hvem hun fungerer i det job.

- Lad os bare kalde det 'sælger' for nærværende, siger hun.

Men ellers var programmet ikke mindst kendetegnet ved, at kæresten, Claus, ikke alene forlod programmet, men også Mia.

Han skulle ikke nyde noget af at blive involveret i hendes økonomi, selvom han indledte programmet med at erklære sin store kærlighed med drømme om en fremtid med hende.

- Jeg føler mig totalt svigtet, sagde Mia, da den 44-årige driftschef var forsvundet ud af hendes liv.

- Ser I hinanden nu?

- Det har jeg ingen kommentarer til, men jeg har det godt, det har jeg, lyder svaret.