'Luksusfælden': Vælg mellem kæreste og fastfood

'Luksusfælden' er i dag i Thisted. Her bor 34-årige Bjarke og 28-årige Annemette med med deres to børn. De drømmer om et stort kirkebryllup i hvid kjole og fest til 'mindst 100.000 kroner' -- men økonomien er håbløs.

Bjarke slæber rundt på en gammel ludomani-gæld, han hader madpakker og køber fastfood og smøger for tusindvis af kroner hver måned - eller for at være præcis: For 60.700 kroner om året.

Og Annemette har også et liberalt forhold til pengeforbrug, når der skal handles, hvad hun ofte gør to gange om dagen - og hver gang kommer der spontant lidt ekstra i indkøbsvognen.

Annemette sidder alene med ansvaret for parrets økonomi. Foto: TV3

Gældens størrelse har de helt mistet overblikket over - og det interesserer tilsyneladende heller ikke Bjarke, der 'hæver stemmen' og bliver sur, hvergang Annemette nævner gør opmærksom på de ubetalte regninger.

Han vil under ingen omstændigheder lave om på sine vaner.

- Jeg arbejder meget og vil have lov til at bruge mine penge, som det passer mig, siger han.

Hans holdning truer forholdet til Annemette, der er ved at gå ned med flaget over at stå med ansvaret alene.

Så stiller TV3-eksper Louise Frost ham overfor valget: Fastfood eller Annemette?

- Det er et let valg, siger han til Annemette, da de mødes foran kirken i Thisted.

Men der skal laves ordentligt om på parrets holdning til penge, selvom gælden viser sig ikke at være stor, som de begge tror.

Bjarke og Annemette jubler, da gælden viser sig at være væsentligt mindre end forudset. Foto: TV3

Bjarke skyder på 'mindst en million', men da Louise Frost og kollega Jan Linnemann havde regnet efter, viste den sig 'kun' at være på 396.000 kr.

Parret nærmest sprang en meter i luften af lettelse.

- Men udfra Jeres nuværende livsstil vil I aldrig blive gældfri, siger Linnemann og slår ligesom koldt vand i blodet på parret.

Der skal ske ændringer. Er parret med på den - og bliver de nogensinde gift?

