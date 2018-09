Luksusfælden: Vi skal bo i kollektiv

Torben på 47 år fra aftenens 'Luksusfælden' ser ud til at være blevet voksen.

Endelig.

Sit hidtidige 'voksenliv' har han levet som en teenager, der har oparbejdet en kæmpegæld - og så flygtet fra den i det ene tilfælde efter det andet.

Redningen er kommet via det ægtepar i Sorø, han nu har boet hos i et år - og så TV3-eksperterne Kenneth Hansen og Carsten Linnemann, der formåede at at formindske hans gældsperiode fra 21 år til seks år og nogle måneder.

- Det hele kører efter en snor. Selvom de fire dage, de filmede var hårde, så var det det værd. Jeg kan ikke være andet end tilfreds, og det er endda kommet længere ned nu, fordi jeg har fundet et godt arbejde. Så om en fire års tid skulle gælden gerne være mere eller mindre ude af verden, siger Torben til Ekstra Bladet.

Torben har fået job hos Arla. Foto: TV3

- Hvad er det for et job, du har fået?

- Jeg arbejder for Arla i Slagelse. I terminalen, går som pakker og er også lidt i varemodtagelsen.

- Og du bor stadig hos familien?

- Ja, de har været min redningsplanke. Af alle mennesker i Danmark, så skulle jeg lige løbe ind i de to. Det er sgu utroligt.

- Og du bliver boende der?

- Vi har lavet en aftale om, at når jeg bliver gældfri, så skal vi ud og finde et kollektiv, vi kan bo i alle tre. Så jeg får min egen lejlighed, og de får noget, der ikke er så voldsomt stort.

- I vil simpelthen bo sammen resten af livet?

- Det tror jeg faktisk, det ender med. Vi har lige været en uge i Tyrkiet, og der boede vi tre mennesker på et hotelværelse. Det gik fint.

- Jamen, hvad er det dog for mennesker det ægtepar?

- Jeg tror sgu, de er sendt herned af Gud.

- Hvad så, hvs du en dag finder en kæreste?

-- Det har vi også snakket om, men nu har jeg været single i lidt over 10 år, så det står ikke i Top 3 på min liste. Nu ved vi jo ikke, hvad der kan ske, når jeg bliver gældfri. Men så tager vi den derfra.