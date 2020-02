13 år efter filmen: Populær tåreperser får opfølger

For tretten år siden i år 2007 fik tårerne frit løb, da filmen 'P.S: I love you', havde premiere med Hillary Swank og Gerard Butler i hovedrollerne. Den populære film tog udgangspunkt i en ung enke ved navn Holly, der opdager, at hendes ægtemand Gerry har efterladt 10 beskeder til hende, der skal hjælpe hende med at komme igennem sorgen samt starte et nyt liv op.

For alle dem, der elskede den rørende kærlighedshistorie er der nu godt nyt. Den romantiske og sørgelig film får nemlig en opfølger, der har fået titlen 'Postscript'.

Det skriver flere medier heriblandt Variety og Cosmopolitan

Hilary Swank og Gerard Butler fik tårerne frem hos publikum i rollerne som Holly og Gerry. Foto: PR Foto.

Filmen 'P.S': I love you' blev lavet på baggrund en roman skrevet af den irske forfatter Cecilia Ahern. Hun har også skrevet romanen 'Postscript, som den kommende film skal baseres på. Det er Alcon Entertainment, der nu har sikret sig filmrettighederne til 'Postscript.'

I den kommende film er der gået syv år siden hendes ægtemands død. Og Holly har fundet en ny kærlighed i sit liv. Men hun bliver sat i en vanskelig situation, da hun på sin søsters opfordring skal genopleve nogle af brevene i en podcast.

Forfatteren Cecilia Ahern har ifølge Cosmopolitan udtalt følgende:

- Det er et meget emotionelt projekt for mig. 'Postscript' er et P.S. til mit P.S.. Og selvom det er en opfølger, er det også en historie, der står alene og handler om at leve et meningsfuldt liv i konfrontationen med sygdom, sorg og død. Jeg håber, at alle vil tage godt imod Hollys nye rejse.

Ifølge mediet Unilad er det Hilary Swank, der atter skal spille rollen som Holly, mens resten af castet er ukendt. Der er endnu ingen premieredato på filmen.