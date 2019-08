13-årig inviteret ud af musiker: Du er et rovdyr

Den 20-årige trommeslager i Echosmith, Graham Sierota, er for alvor kommet i modvind, efter det er kommet frem, at han flere gange har skrevet beskeder til Travis Barkers blot 13-årige datter Alabama.

Det har fået Barker, der er trommeslageren i rockbandet Blink-182, til at lange ud efter ham i medierne.

Sagen begyndte torsdag, hvor The Blast kunne offentliggøre skærmbilleder, der kan dateres helt tilbage til 2016, hvor Graham skrev 'hej' til den unge pige flere gange. Da han ikke modtog svar, skrev han:

'I øvrigt, jeg er Graham fra Echosmith, og jeg synes, du er smuk'.

Tvunget til afbud: Trommeslager ramt af blodpropper i begge arme

Dengang var Alabama blot 10 år gammel. 12. juli i år skrev den nu 20-årige Graham Sierota igen til den unge pige for at invitere hende med til en grillfest. Det fik den 13-årige pige til at svare:

'Du er hvad, 40'

'Jeg ville bare sige, at jeg rigtig godt kan lide din musik og undskyld for beskederne. Jeg er 20,' svarede han, men det fik ikke den 13-årige pige til at stoppe.

'Okay, men du forstår, at jeg er et barn?,' svarede hun. Tilsyneladende uden at få svar.

Graham Sierota (foto fra 2017) skal ikke forvente en høj femmer fra Travis Barker, hvis de mødes en dag. Foto: Ritzau Scanpix

Barker: Som et rovdyr

Hun delte efterfølgende skærmbillederne og taggede Echosmith.

'Hey med jer. Så endnu engang må jeg henlede jeres opmærksomhed til dette, for jeg er en 13-årig pige, og han er 21 eller 20, det er super uhyggeligt'.

Og nu har farmand Barker blandet sig i sagen.

- Da jeg fandt ud af, at en 20-årig mand forsøgte at komme i kontakt med min 13-årige datter ved at sende hende Instagram-beskeder med festinvitationer og komplimenter, væmmedes jeg. Det er opførsel som fra et rovdyr, og der er intet cool, normalt eller ok ved det, siger han til The Blast.

Travis Barker med Blink-182. Han er langt fra tilfreds og kalder Sierota for et rovdyr. Foto: Daniel DeSlover / ZUMA Press

Sierota undskylder

Sagens hovedperson, Graham Sierota, har udsendt et statement, som People har fået fingrene i. Her forsøger han at forklare sine handlinger.

- Jeg inviterede Alabama til mine forældres store barbecuefest sammen med mange andre mennesker, og det var ikke før, hun svarede, at det gik op for mig, hvor gammel hun var, og jeg undskyldte over for hende, siger Graham Sierota, der fortsætter.

- Jeg er virkelig ked af det og har det virkelig dårligt over det. Jeg vidste ikke, at hun var mindreårig og antog, at hun var på min egen alder. Jeg begik en skødesløs fejltagelse, og det har været en stor lærestreg for mig. Jeg vil gerne endnu engang undskylde over for Alabama, hendes far Travis og hendes familie.

Echosmith, som han er trommerslager i, består af Graham, hans bror Noah, 23, og søsteren Sydney, 22. De er bedst kendt for 2013-hittet 'Cool Kids'.