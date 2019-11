13-årig skuespillers dødsårsag afsløret

Den 13-årige skuespiller Laurel Griggs, der som seksårig var med i 'Cat On a Hot Tin Roof' sammen med Hollywood-skuespilleren Scarlett Johansson, døde den 5. november og blev begravet den 8. november.

Men nu har flere medier også offentliggjort dødsårssagen. De skriver, at Laurel Griggs døde i forbindelse med et voldsomt astma-anfald.

Det skriver flere medier heriblandt Fox News og New York Post

Hendes bedstefar David B. Rivlin har også i et opslag på Facebook bekræftet, at hans barnebarn Laurel Griggs døde af et astma-anfald.

Bedstefaren skriver følgende:

'Det er med tungt hjerte, at jeg deler denne sørgelige nyhed. Mit smukke og talentfulde barnebarn, Laurel Griggs, er pludselig død efter et voldsomt astma-anfald. På hospitaltet Mount Sinai forsøgte man heroisk at redde hendes liv. Men nu er hun hos englene.'

Davd B. Rivlin har også sagt følgende om sit barnebarn:

'Verden har mistet en rigtig prinsesse, der kun ønskede at gøre fremtiden lykkelig for alle. At spille skuespil var en drøm, der gik i opfyldelse. Og hun havde store planer for fremtiden.'

Laurel Griggs har også medvirket i musicalen 'Once' i 17 måneder, hvor hun spillede Ivanka. Det er det længste, nogen har haft den rolle.

Ud over teater nåede den unge Laurel at medvirke i flere reklamer og lagde stemme til animationsfilm.

Hun har også medvirket i 'Saturday Night Live' og filmen 'Cafe Society'.

På sin Imdb-side bliver hun betegnet som en dygtig og hårdtarbejdende skuespiller, der tog sit erhverv meget seriøst.