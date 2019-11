15-årig stjerne får gigant-løn for rolle i ny storfilm

Den kun 15-årige Millie Bobby Brown kan grine hele vejen ned til banken. Hun har nemlig scoret en ganske favorabel kontrakt i forbindelse med sin kommende hovedrolle i storfilmen 'Enola Holmes', hvor hun skal spille titel-rollen som selveste Sherlock Holmes lillesøster Enola.

Det skriver flere medier heriblandt TMZ og Metro.

Millie Bobby Brown fik sit store gennembrud i tv-serien 'Stranger Things' med rollen som karakteren Eleven. (Foto: Netflix)

Det amerikanske medie TMZ har fået adgang til hendes kontrakt for mindreårige skuespillere. Og her fremgår det, at hun vil tjene mere end 41 millioner kroner for sin rolle. Udover selve lønnen for skuespillet får Millie Bobby Brown også et beløb på 3,3 millioner kroner som med-producer på filmen. Og endelig kan hun se frem til en bonus på 5,4 millioner kroner, hvis filmen sælger godt i biograferne.

Hvis filmen bliver en økonomisk succes, kan Millie Bobby Brown sammenlagt tjene ca. 50 millioner kroner på sin filmrolle.

Filmen 'Enola Holmes', der har premiere i 2020, er baseret på den amerikanske forfatter Nancy Springers roman-serie 'The Enola Holmes Mysteries'. Her er den kun 14-årige Enola Holmes lillesøster til den allerede berømte Sherlock Holmes, der i roman-seriens univers er 34 år. Enola har også en anden bror ved navn Mycroft Holmes.

Den kommende film tager udgangspunkt i, at de tre søskendes mor forsvinder. Derfor beslutter Sherlock og Mycroft Holmes at sende deres lillesøster til en kostskole, så hun kan afslutte sin skolegang. Men det er helt imod den stædige lillesøsters vilje. Hun beslutter sig i stedet for at løbe hjemmefra og flygte til London, hvor hun starter et hemmeligt detektiv-bureau med speciale i at finde forsvundne personer.

I filmen har Henry Cavill rollen som Sherlock Holmes, mens Helena Bonham Carter har rollen som den forsvundne fru Holmes.

Den kun 15-årige Millie Bobby Brown har mange jern i ilden. Her ses hun som ambassadør for organisationen Unicef. (Foto: Ritzau Scanpix)