16-årig skuespillers dødsårsag afsløret

Da 'The Flash'-skuespilleren Logan Williams pludselig døde kun 16 år gammel 2. april, blev det mødt med stor sorg af fans af den populære tv-serie 'The Flash', hvor han spillede rollen som den unge udgave af hovedkarakteren Barry Allen.

Årsagen til hans pludselige død blev dog aldrig offentliggjort. Men nu afslører hans mor, Marlyse Williams, i et eksklusivt interview med New York Post , at hendes 16-årige søn døde af en overdosis af stoffet fentanyl, efter han havde kæmpet med voldsom afhængighed i tre år.

Her ses Logan Williams i sine tidlige teenage-år sammen med sin hund Chico. Foto: Privatfoto.

Fentanyl er et syntetisk smertestillende stof i opioid-gruppen, der kan skabe voldsom afhængighed. Og med sin afsløring ønsker Marlyse Williams at sætte fokus på den opioid-epidemi, der har hærget USA gennem flere år.

Ifølge New York Post viser de sidste tal fra de amerikanske sundhedsmyndigheder, at 67.367 mennesker døde af opioid-overdosis i 2018. Og dødeligheden blandt teenagere fortsætter med at stige.

- Hans død skal ikke være forgæves. Han vil hen ad vejen komme til at hjælpe en masse mennesker, fortæller Marlyse Williams til New York post om sin søn Logan Williams, der døde 2. april - kun syv dage før, at han ville have fyldt 17 år 9. april.

Logan som 11-årig, da han medvirkede i tv-serien The Flash, og som 16-årig, da han døde. Foto: Privatfoto.

Marlyse Williams fortæller, at hun opdagede, at hendes søn Logan røg marihuana allerede som 13-årig. Herefter eskalerede hans forbrug til mere hårde stoffer. Hun ved dog ikke med sikkerhed, hvornår han begyndte at tage fentanyl.

- Han nægtede hele tiden alt, fordi han skammede sig, fortæller Marlyse Williams.

I løbet af de sidste tre år af Logans liv forsøgte hans mor at hjælpe sin søn med at komme ud af stofmisbruget. Han har været indlagt to gange på en afvænningsklinik. Og ved sin død levede han i et behandlingshjem.

- Jeg gjorde alt, hvad der var menneskeligt muligt for at redde ham. Alt, som en mor vil gøre, siger Marlyse Williams, der afslører sin søns dødsårsag, fordi hun ønsker at advare andre unge mennesker mod opioid-stoffer.

Logan Williams medvirkede også i tv-serierne 'The Whispers' og 'Supernatural'.