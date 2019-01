16 millioner fulgte 'Verdens sødeste hund': Nu er han død af sorg

Den populære hund Boo er fredag gået bort. Ifølge hundens ejer døde den som følge af at have fået sit 'hjerte knust'

Facebook-sensationen Boo the Pomeranian (pomerian, red.) døde fredag på grund af problemer med hjertet, som han begyndte at opleve, kort efter at hans bedste hundeven, Buddy, døde i 2017.

Det oplyser Boos ejer på den dedikerede hjemmeside til hunden, der har lidt over 16 millioner følgere på Facebook.

'Det er med dyb sorg, at jeg fortæller jer, at Boo sov stille ind her til morgen (fredag, red.) og forlod os til fordel for at være sammen med sin bedste ven, Buddy, skriver Boos ejer på Facebook.

Ejeren fortæller, at Boo viste tegn på problemer med hjertet kort efter hans bedste ven døde:

'Vi tror, at hans hjerte bogstaveligt talt blev knust, da Buddy forlod os. Han kæmpede dog videre og gav os et år. Men det så ud til, at det snart var hans tur (til at forlade dem, red.), og jeg er sikker på, at det var et glædeligt gensyn for dem begge, da de mødtes igen i himlen'.

De to hundes venskab begyndte, da Buddy blev en del af familiens hjem i 2006. I lidt over et årti har de to hunde mødt nogle af verdens største kendisser:

'Over årene har Boo mødt nogle meget spændende mennesker, en masse vanvittigt talentfulde, men også meget dejlige mennesker ... Venner der gav ham masser af kærlighed og vægtede hans komfort over at få det perfekte billede, og som også forstod at inkludere Buddy'.

Her er det den kendte skuespiller Seth Rogen, der får sig en hyggelig stund med Boo, og nedenunder er det Liam Payne, der tidligere var en del af One Direction, der stiiler op til foto.

Men det var ikke kun kendte mennesker og Boos familie, der nød glæde af hans tilstedeværelse.

'Siden jeg startede Boos Facebook-side, har jeg modtaget mange beskeder igennem årene fra folk, der beskrev, hvordan Boo havde givet dem glæde og hjulpet til med at bringe et lille lys i deres liv, når det var fyldt med mørke', skriver ejeren i facebook-opslaget.

Boos 'karriere' toppede i 2011, da han udgav sin egen bog med titlen: Boo: The Life of the World's Cutest Dog.

