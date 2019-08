17 års forskel: Tysk supermodel er blevet gift

Så fik Heidi Klum sit bryllup.

Den tyske supermodel blev på juleaftens dag sidste år forlovet med 'Tokio Hotel'-guitaristen Tom Kaulitz. Senere kom det frem, at de var blevet juridisk gift i februar, og lørdag fik parret afholdt deres egentlige bryllup.

Det skete i Capri, Italien, hvor Klum troppede op som hvid brud, mens Tom Kaulitz var iført hvidt jakkesæt og lyseblå skjorte. Det skriver internationale medier som Bild og People, der begge har billeder fra brylluppet.

Stjernelækker model skal giftes: - Jeg har sagt ja

Heidi Klum har tidligere fortalt, at alt gik som planlagt i forberedelserne til brylluppet.

- Vi er to tyskere, så det vil blive meget velorganiseret og følge tidsplanen, lød det fra Heidi Klum.

Stor aldersforskel

Der er 17 år mellem de to tyskere, Heidi Klum er 46, mens Tom Kaulitz er 29 år. Hun har tidligere fortalt om aldersforskellen til InStyle.

- Min kæreste er mange år yngre end mig, og mange mennesker stiller spørgsmålstegn ved det. Det er vitterligt det eneste tidspunkt, at alder bliver smidt i ansigtet på mig, og jeg er nødt til at tale om det.

- Ellers tænker jeg virkelig ikke meget over det. Du skal bare leve et lykkeligt liv uden at bekymre dig for meget over, hvad folk tænker, for bekymringer giver dig bare rynker, forklarede hun.

Tom Kaulitz fik en polterabend, der sagde spar to, da hans bror hev ham med til Las Vegas.

- Jeg hev min bror med til en tre dage lang polterabend i Las Vegas med alle hans bedste venner, skrev Bill Kaulitz på sociale medier og fortsatte.

- Fly, helikoptere, offroad-køretøjer, suiter, natklubber, paintball, svømmebassiner, gambling, golf, limousiner, ingen søvn. Så sjovt. Hvordan kunne vi nå alt det? Jeg er glad for, at vi kom hjem i ét stykke.

Heidi Klum og Tom Kaulitz stod første gang frem som par i maj 2018 i Cannes.

Det er Heidi Klums tredje ægteskab. Fra 1997 til 2002 var hun gift med hårstylisten Ric Pipino, og fra 2005 til 2014 var hun gift med sangeren Seal. De blev gift i Costa Careyes, hvor også 'Paradise Hotel' filmes.

Kaulitz har tidligere været gift med Ria Sommerfeld fra 2015 til 2018.