17 millioner babe-fans kan ikke tage fejl

21-årige Sommer Ray har det imponerende antal 'følgere' på Instagram, og det er let at se hvorfor

50 millioner Elvis fans kan ikke tage fejl ('50.000000 Elvis Fans Can't be Wrong), lød en ikke overdreven pladetitel fra Kongen af rock i 1959.

I Instagram-universet kunne en overskrift lyde:

17 millioner Sommer Ray fans kan ikke tage fejl.

17 millioner er det imponerende antal 'følgere' den 21-årige amerikaner fra Denver, Colorado, har samlet på sin profil.

Og det er ikke svært at få øje på, hvad det er, der trækker fans til.

Med sit kønne ansigt, de lidt (for) små bryster og til gengæld en velpoleret- og polstret rumpe, som hun på forunderlig vis (næsten) altid forstår at placere i centrum af de talrige billeder, hun offentliggør på det sociale medie, er hun en gave til alle, der hylder kvindekønnet.

salt water heart Et opslag delt af Sommer Ray (@sommerray) den 22. Aug, 2017 kl. 8.17 PDT

B&W pt. 2 Et opslag delt af Sommer Ray (@sommerray) den 20. Jun, 2017 kl. 3.18 PDT

:@ryanastamendiphotography Et opslag delt af Sommer Ray (@sommerray) den 7. Sep, 2016 kl. 11.21 PDT

Men man må sige, at æblet ikke er faldet langt fra stammen i Sommer Rays tilfælde. Hendes 52-årige mor, Shannon Ray, er også ganske sexet - og ikke genert ved at vise det, som det kan ses på billederne herunder.

Happy saturday kiss someone you love Et opslag delt af Shannon (@shannon_rayyy) den 2. Dec, 2017 kl. 8.16 PST

Into the future Et opslag delt af Shannon (@shannon_rayyy) den 26. Maj, 2017 kl. 3.25 PDT

Shannon Ray vil også være med. Privatfoto

Mor og datter deler interessen for fræk fremtoning. Foto: All Over Press

Hele familien er fitness-fanatikere, hvilket ofte fremgår af billederne fra både mor og datter. Faderen er tilmed bodybuilder.