18-årig anholdt for drab på skuespiller

30-årige Eddie Hassell blev dræbt under et bilrøveri i Texas. Nu har politiet anholdt en mand i sagen

Skuespilleren Eddie Hassell, der er bedst kendt for sine roller i 'Surface', 'Devious Maids' og den Oscar-nominerede film 'The Kids Are All Right', blev søndag fundet dræbt i Grand Prairie, Texas.

Politiet blev klokken 01:50 kaldt ud til en skudepisode. Her fandt de den 30-årige skuespiller, der var blevet ramt af flere skud. Han blev kørt på hospitalet, men han overlevede ikke.

Skuespiller skuddræbt

Motivet for drabet stod ikke klart, og politiet bad om hjælp fra offentligheden og tilbød samtidig en dusør på 2500 dollars for oplysninger, der kunne hjælpe med at løse sagen.

Politiet i Grand Prairie fortæller, at en 18-årig mand onsdag blev anholdt.

Han er mistænkt for mordet på skuespilleren, som ifølge politiets teori var udfaldet af et tilfældigt røveri.

Det skriver flere medier - heriblandt TMZ og Variety.

Sagen bliver stadig efterforsket, mens den 18-årige mand sidder fængslet med en kaution på 500.000 dollars - 3,1 millioner kroner.