18-årig influencer død på motorcykel

Den unge 18-årige russiske influencer Anastasia Tropitsel, der allerede som 15-årige blev millionær, har i weekenden mistet livet i forbindelse med en voldsom trafikulykke på sin Kawasaki-motorcykel på den indonesiske ferieø Bali. Anastasia Tropitsel fik alvorlige hovedskader, der kostede hende livet.

Det skriver flere medier heriblandt The Sun og Daily Mail.

På Instagram har Anastasias mor også bekræftet dødsfaldet med et billede af et lys samt følgende tekst:

'Desværre er vores Nastya ikke længere hos os. Jeg kan næsten ikke tro det. Mor.'

Anastasia Tropitsels kæreste Viktor Maydanovich, der arbejder som motorcykel-kørelærer, har også bekræftet dødsfaldet i et rørende indlæg på Instagram fordelt på to opslag. Han kørte på sin egen motorcykel lige bag Anastasia, da ulykken skete. Her skriver han blandt andet følgende:

'I går døde min elskede pige. Jeg har ingen styrke tilbage. Men jeg vil gerne skifte plads med hende. Det er en skam, at det ikke er muligt. Ulykken skete lige foran mine øjne. Og billedet vil ikke forlade min hjerne. Hun kørte med 80 kilometer i timen, da motorcyklen pludselig begyndte at slingre, og så kørte hun galt. Da jeg løb hen til hende, var hun allerede død.'

Således skrev Viktor, der tilføjede:

'Jeg håber alle hendes venner vil sige et sidste farvel og sende gode tanker samt meditation mod hende. Det er vigtigt.'

Anastasia Tropitsel begyndte som 12-årig at få succes på de sociale medier. Som 15-årig havde hun allerede tjent mere end en million kroner i reklameindtægter. På Bali arbejde Anastasia hårdt med at øge sin indsats på de sociale medier, heriblandt på Instagram, hvor hun har 1,2 millioner følgere.

For kun 10 dage siden, 13. juni, lagde Anastasia en video ud på Instagram, hvor hun fejrede, at coronakarantænen var overstået. Hun skrev kort og godt:

'Brisen fra Bali. Da karantænen sluttede.'

Den 30. maj lagde Anastasia også et billede ud på Instagram, hvor hun sidder på sin motorcykel. Til billedet skriver Anastasia:

'Din plan. Hvordan man begynder at rejse rundt i verden... At rejse får dig bestemt til at overveje dit syn på livet. Men ud over nye synspunkter, er der også nye muligheder'.

Den samme dag, den 30. maj, lagde Viktor et opslag ud, hvor Anastasia poserer bag på hans motorcykel iklædt en rød bikini.