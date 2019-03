18-årig model døde under mystiske omstændigheder: Nu er der nyt i sagen

Den hollandske skønhed Ivana Smits nøgne krop blev fundet på en balkon på sjette etage på et eksklusivt hotel i Malaysia.

Det tydede på, at den 18-årige model var faldet eller kastet ud fra 20 etage.

Liget blev fundet 7. december 2017, og spørgsmålet om hvad der egentligt skete, har indtil videre været ubesvaret.

Nu er der nyt i sagen.

Det skriver blandt andre hollandske De Telegraaf og britiske Daily Mail fredag.

Ivana Smits var en yderst eftertragtet model og rejste verden rundt til diverse photoshoots, catwalks og fester.

Hendes korte liv ville dog ende, da hun befandt sig i den malaysiske hovedstad, Kuala Lumpur. Her havde Ivana Smit festet og danset med det amerikanske par Alexander Amado Johnson og Luna Almaz.

Parret inviterede den hollandske skønhed op i deres luksus suite på 20 etage, hvor den stod på hed elskov mellem alle parter.

Tidlig morgen 7. december 2017 blev liget af Ivana Smit fundet på en balkon på sjette etage på det eksklusive hotel.

Malaysisk politi mistænkte det amerikanske par for, at have viden om årsagen til den unge kvindes død. Men ingen beviser kunne knytte dem til Ivanas død.

Nu viser retsmedicinske undersøgelser, fra både Holland og Malaysia, at Ivana Smit var død inden hun faldt ud fra 20 etage. Liget viste nemlig tegn på modværge.

- Der er mærker på hendes arm, traume mod hovedet, flænger på hendes krop fra smadrede flasker, samt dna-prøver viser, at Alexander Amado Johnsons dna er under Ivana Smits negle.

- Det er svært at sige, hver der skete mellem de tre parter, men det tyder på, at Ivana døde i suiten, siger den malaysiske retsmediciner Mahyon Talib til mediet.

Men om det amerikanske par konkret stod bag Ivana Smits død er endnu uvist.

Dødsårsagen blev derfor betegnet som et uheld.

Ivana Smits forældre og advokat tror ikke, at Ivanas død var et uheld.

- En død person kan jo ikke kaste sig ud fra en balkon? Der må være en eller flere, som kastede hende ud, lyder det fra familiens advokat.

Ifølge mediet er Alexander Amado Johnson og Luna Almaz rejst tilbage til USA.