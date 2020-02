20-årig kendisdatter springer ud som model

Gordon Ramsays 20-årige datter Holly har netop bekendtgjort, at hun officielt har startet sin modelkarriere.

Det gør hun på det sociale medie Instagram, hvor hun bekræfter, at hun har underskrevet en aftale med et af de store bureauer i England.

I forbindelse med offentliggørelsen har Holly Ramsay delt flere billeder af sig selv fra et foto-shoot, hvor hendes fans kan se, at hun har et naturligt talent foran et kamera.

Holly Ramsay er dog ikke ny i modeverdenen.

Den unge kvinde studerer lige nu modedesign på universitetet.

På Established Models hjemmeside står der under Hollys billede, at hun bruger sin platform til at inspirere andre og skabe noget unikt, mens hun rejser mellem London og LA.

Holly er barn af Gordon og Tana Ramsay.

Ud over Holly har den kendte kok og hans kone datteren Megan på 22, sønnen Jack på 20, datteren Mathilda på 18 og deres kun ti måneder gamle søn Oscar.