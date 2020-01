21-årig rapper død

Flere stjerner begræder lige nu 21-årige Lexii Alijais dødsfald.

Den unge stjerne, der blev født Alexis Alijai Lynch, fra Minnesota var en ung rapper på vej frem i verden.

Kvinden døde onsdag. Det skriver flere medier, heriblandt Page Six og People. Dødsfaldet er også blevet bekræftet af familien på de sociale medier.

'Du er en ægte legende. Hvis du kender hende eller hendes musik, ville du få gåsehud. Du vil aldrig blive glemt. Jeg mangler ord. Min smukke kusine. Så meget talent og en unik sjæl. Det er alt for tidligt,' skriver en kusine til den unge rapper.

Alijai har udgivet to albums i sin karriere. Et i 2015 og et i 2017. Hun blev verdenskendt, da hun samarbejde med Drake og Nas.

Også kunstneren Kehlani, der har været nomineret til en Grammy, delte på de sociale medier, at hun var i chok over dødsfaldet.

De to har tidligere samarbejdet på sangen 'Jealous'.

Der er endnu ikke meldt ud, hvordan den unge kvinde døde.