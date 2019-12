21-årig skuespiller overrasker: Hvad har hun gang i?

Det er ikke mere end to måneder siden, at den 21-årige Modern Family-skuespiller Ariel Winter er blevet single efter et tre år langt forhold til skuespilleren Levi Meaden. Måske var det netop derfor, at Ariel Winter mandag aften opførte sig så overraskende mærkeligt, da hun mandag aften søgte opmærksomhed ved bogstaveligt talt at sætte sig på en gigantisk skulptur af et hvidløg.

Den overraskende opførsel fandt sted i forbindelse med Ariel Winters besøg på kunstudstillingen 'Dumpling & Associates' i Los Angeles, hvor man udfordrer tilskuerne til at betragte verden ud fra et anderledes synspunkt ved at præsentere diverse ting og objekter i uventede former og størrelser.

Det skriver flere medier heriblandt The Blast og Daily Mail

En lille ridetur på et gigantisk hvidløg.(Foto: Getty Images)

Ariel Winters omgang med det gigantiske hvidløg var både uventet og fik folk til at spærre øjnene op.

Det skete kun få dage efter, at hun havde mødt sin eks-kæreste Levi Meaden i byen, selv om de var gået fra hinanden allerede i oktober måned. Hun begyndte at date Levi Meaden i november 2016, og de har også boet sammen i løbet af deres tre år lange forhold.

Ariel Winter er i øvrigt på vej mod en afslutning på rollen som Alex Dunphy i tv-serien Modern Family, der kører på sin sidste og 11. sæson.