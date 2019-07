21-årige Maya ligner sin verdensberømte mor på en prik

Den kun 21-årige Maya Hawke, der netop har fået flotte anmeldelser for sin nye rolle som Robin i tredje sæson af den populære tv-serie 'Stranger Things', trak masser af opmærksomhed til sig, da hun i den forløbne uge i Los Angeles var på den røde løber i forbindelse med gallapremieren på Quentin Tarantinos nye film 'Once Upon a Time in Hollywood'. Den unge Maya har i øvrigt en lille birolle i filmen.

Men det var dog mere på grund af Mayas slående lighed med sin verdensberømte mor Uma Thurman, at især fotograferne blev tiltrukket af den smukke Maya Hawke, der er datter af de to Hollywood-skuespillere Uma Thurman og Ethan Hawke.

Uma Thurman og Ethan Hawke fandt sammen i 1996 og blev gift to år senere. Udover Maya har de også sønnen Levon på 16. Parret blev separeret i 2003.

(artiklen fortsætter under billedet)

Ethan Hawke og Uma Thurman er her fotograferet i år 2002, mens de stadig var gift. (Foto: Theodore Wood)

Uma Thurman er især kendt for sin hovedrolle i de berømte 'Kill Bill'-film af Quentin Tarantino. Hun spillede også den kvindelige hovedrolle i samme instruktørs prisvindende film 'Pulp Fiction'. Og så har Uma Thurman medvirket i hele to film af den danske filminstruktør Lars von Trier, nemlig 'Nymphomaniac' samt Triers seneste film 'The House That Jack Built'.

Der er ingen tvivl om, at den 21-årige Maya vil gå i sin mors og fars fodspor og satse på en karriere som skuespiller. Hun debuterede i 2017 i 'Little Women' og er nu på alles læber med henblik på sin rolle som Robin i 'Stranger Things'. Og som en lille detalje kan det oplyses, at Maya også startede sin karriere som model, før hun kastede sig over skuespilleriet.

Maya har i øvrigt i alt tre halvsøstre - to på farens side. Ethan Hawke har døtrene Clementine på ni, og Indiana på seks med hustruen Ryan Shawhughes, mens Uma Thurman har datteren Luna med ekskæresten Arpad Busson.