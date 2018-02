22-årig efterlyst som forsvundet: Dukkede pludselig op i dating-program på tv

Moren havde efterlyst sin datter til politiet, mens datteren uden sin mors viden var ved at optage det populære amerikanske dating-program 'The Bachelor'

Hvis du følger med i tv-programmet The Bachelor, så kender du Rebekah Martinez. Hun er den friske frisindede kvinde med den korte frisure, der oplevede fed kemi med den tidligere racer-kører, der leder efter ægte kærlighed i tv-programmet.

Men den unge 22-årige Rebekah, der selv kalder sig for Bekah, har også gjort noget helt usædvanligt i forbindelse med reality-tv-programmet. Hun har nemlig medvirket i hele fem afsnit af den vildt populære tv-serie samtidigt med, at hun har været med på listen over forsvundne personer i Humboldt County-regionen i Californien.

Det skriver CNN.

Lige herunder kan du se et instagram-billede, som Bekah selv har lagt ud fra reality-programmet Bachelor.

(artiklen fortsætter under billedet)

Det er stadig uklart, hvordan Rebekah Martinez kunne være efterlyst som forsvundet gennem så lang tid, men i forbindelse med deltagelse i tv-programmet 'the Bachelor' er deltagerne underlagt nogle strenge bestemmelser, hvor de ikke må tale om diverse ting i forbindelse med programmet.

Ifølge den officielle historie fra politiet blev moren ringet op af sin datter Rebekah den 12. november sidste år. Hun havde lånt en vens mobiltelefon og fortalte sin mor, at hun skulle arbejde på en marijuana-farm i den kommende tid måske seks til syv dage. Allerede efter 6 dage den 18. november ringede moren til politiet og meldte sin datter forsvundet, fordi hverken moren eller hendes veninder kunne komme i kontakt med Rebekah. Og lige siden den 18. november har Rebekah altså været på den officielle liste over forsvundne personer i Humboldt County i Californien.

Hun afslører sin alder

Fra starten af januar måned 2018 begyndte man at vise den nye sæson af 'The Bachelor'. Og en af de mest dramatiske øjeblikke i tv-serien er i afsnittet, hvor man ser en privat-dinner-date mellem Rebekah Martinez og den tidlgiere racer-kører Arie Luyendyk Jr., der er årets Bachelor. Og her afslører Rebekah overfor den 36-årige Arie Luyendyk Jr., at hun kun er 22 år gammel.

I samme uge, hvor det dramatiske afsnit blev vist kørte lokalavisen North Coast Journal en historie, der handlede om 35 forsvundne personer i området heriblandt Rebekah Martinez, der stadig figurerede på listen, selv om hun gennem hele januar måned var blevet set af millioner af amerikanere i det populære dating-program.

Det var en opmærksomhed læser, der ringede til politiet i Humboldt County og gjorde dem opmærksom på problemet. De kontaktede derefter moren, og så blev Rebekah taget af listen og er nu registreret som fundet.

Ring altid tilbage til mor

Bekah har selv lavet sjov med den usædvanlige historie på sin twitter-profil, hvor hun har lagt et billede ud af sig selv som efterlyst på en mælkeflaske. Til dette billede har Bekah skrevet følgende:

- Mor - hvor mange gange skal jeg fortælle dig, at jeg ikke må bruge mobil-telefon, når jeg medvirker i The Bachelor.

Og i et andet tweet skrev hun: Husk altid at ringe tilbage til din mor.

I don't know about you, but maaaaybe he's not feelin' 22. #TheBachelor pic.twitter.com/zdtZcn1EgC — The Bachelor (@BachelorABC) January 23, 2018