22-årig 'Skam'-stjerne chokerer: Hemmeligt gift

Hvis du er en af de tusindvis af seere, der trofast fulgte med i den norske ungdomsserie 'Skam', som storhittede herhjemme og i udlandet, så husker du helt sikkert skuespilleren Iman Meskini, der i serien spiller den rebelske, muslimske kvinde Sana.

Onsdag blev den 22-årige skuespiller i al hemmelighed gift på rådhuset i Oslo.

Det afslører hun på sin Instagram-profil, hvor hun samtidig viser et billede, hvor hun står sammen med sin ægtemand, 27-årige Mourad Jarrari, umiddelbart efter vielsen.

'I dag blev jeg gift med min allerbedste ven, min sjæleven, min største kærlighed, som jeg nu kan kalde min ægtemand. For et år siden mødte jeg dig for første gang. Det var en smuk solskinsdag, og hver dag siden har været en solskinsdag for mig, takket være dig', skriver hun til billedet og fortsætter:

'At gå ud fra Rådhuset i dag med en ring på fingeren og en mand i armen, som jeg kan kalde min, føles som en drøm, der er blevet til virkelighed', skriver den lykkelige 'Skam'-stjerne.

Har holdt det hemmeligt

Parret mødtes i juni 2018, da de deltog i et fælles arrangement, men de har formået at holde deres forhold hemmeligt indtil nu.

- Det har været vigtigt for os at noget, som vi anser som meget personligt og dyrebart, bliver holdt for os selv, uden at det bliver påvirket udefra. Det har vi gjort for, at vi har kunnet fokusere på vores forhold i vores eget tempo, uden hele tiden at skulle definere, hvad vi er, over for andre, siger Meskini til det norske medie VG umiddelbart efter brylluppet.

Iman Meskini blev kendt i store dele af verden for sin rolle som Sana Bakkoush i den norske hitserie 'Skam', som herhjemme blev sendt på DR3. Foto: NRK

Her fortæller Iman Meskini også, at parret nu er gået i gang med at spare op, så de kan holde en stor bryllupsfest for venner og familie i den nærmeste fremtid.

- I Islam er der en tradition for, at man gifter sig tidligt, så man hurtigt finder ud af, om begge parter virkelig er seriøse omkring forholdet. For os har intentionen hele tiden været at gifte os. Det behøver ikke være sådan, at man skal have uddannelse, hus, bil og job og styr på hele livet, før man vælger at gå ind i et ægteskab, siger den 22-årige skuespiller og understreger, at hun er virkelig forelsket i sin ægtemand, som til daglig arbejder som musikproducer.

- Første gang jeg indså, at jeg virkelig var forelsket i Mourad var under indspilningen til programmet '71 grader norsk kjendis'. Vi havde ikke kendt hinanden særlig længe, da jeg var nødt til at rejse for en stund. Han sendte mig beskeder, og vi havde fine telefonsamtaler igennem hele den måned, jeg var væk, siger hun med et smil og fortæller, at de har været sammen lige siden.

Iman Meskini var for nylig i Danmark, hvor hun talte om sin bog #minhistorieminmening. Foto: Emma Sejersen

Parret ser ingen problemer i, at de har valgt at gifte sig i en relativt ung alder.

- Jeg er jo 27 år og har rygproblemer og gråt hår, så det er da på tide. Iman derimod bruger sine ungdomsår på at drikke te med en gamling som mig. Nej, og det er fordi, at vi begge er muslimer, og i Islam er der tradition for, at når to sjælevenner finder hinanden, og man har lyst til at bruge resten af sit liv sammen, så bliver man gift, siger Jarrari.

