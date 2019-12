22-årig supermodel taler ud om 23 års aldersforskel

Den smukke 22-årige model og skuespiller Camila Morrone har i et interview med Los Angeles Times fortalt om sit forhold til skuespilleren Leonardo DiCaprio.

Der er 23 års aldersforskel mellem de to, og det kan modellen godt forstå, at nogle mener er ret voldsomt.

- Der er så mange forhold i Hollywood - og i verdenshistorien, hvor folk har haft en stor aldersforskel. Jeg tror bare, at man skal være sammen med den, man har lyst til at være sammen med, fortæller hun i interviewet.

Med næsten to millioner følgere på Instagram er modellen ret populær. Foto: Chelsea Lauren/Shutterstock

Camila Morrone blev kendt som model, men er sidenhen gået ind i skuespil.

Lige nu er hun aktuel med filmen 'Mickey and the Bear'.

Den unge stjerne forstår dog godt, hvorfor folk er interesserede i hendes forhold med den ældre skuespiller.

- Jeg ville sikkert også være nysgerrig omkring det.

Men selvom hun godt forstår det, håber hun, at hun snart vil kunne blive kendt for at være skuespiller - i stedet for Leonardo DiCaprios nyeste kæreste.

- Jeg tror, at når flere og flere ser filmen, så begynder jeg at få en identitet uden for det (forholdet red.). Men det er også frustrerende, fordi jeg føler, at man altid skal have sin egen identitet, uanset hvem man er sammen med. Jeg forstår godt, at folk laver en sammenkobling, men jeg er sikker på, at det vil fylde mindre og mindre i samtalen om mig.

Parret har været sammen siden januar 2018.