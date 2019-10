23-årig skal spille Diana i tv-serien 'The Crown': Se hende her

Optagelserne til den fjerde sæson af den populære Netflix-serie 'The Crown' er begyndt i nærheden af Almeria i Spanien. Her begyndte man fredag i sidste uge at genskabe den britiske kronprins Charles og prinsesse Dianas rejse til Australien i 1983.

Til rollerne som Charles og Diana har man valgt skuespilleren Josh O'Connor og den 23-årige relativt ukendte skuespillerinde Emma Corrin, der i den grad ligner prinsesse Diana som ung.



Den 23-årige Emma Corrin har store ligheder med prinsesse Diana, der på billedet er fotograferet på sin 21 års fødselsdag. Foto: PA Photos/Ritzau Scanpix

Under optagelserne var Josh O'Connor iklædt et kaki-safari-sæt, mens Emma Corrin var iklædt en smuk hvid kjole nøjagtig som dengang tilbage i 1983, hvor det unge kongelige par blandt andet besøgte det berømte sted Ayers Rock i den australske bush.

Det skriver den britiske avis Daily Mail, der eksklusivt har billeder fra optagelserne i Spanien.

Efter mange spekulationer om, hvem der skulle spille prinsesse Diana i tv-serien 'The Crown', blev det tidligere i år afsløret, at rollen var scoret af den unge Emma Corrin. Det skete på 'The Crown's egen Twitter-profil, hvor Emma Corrin sagde følgende:

'Jeg har siddet klistret foran skærmen for at se 'The Crown'. At tænke på, at jeg nu skal medvirke sammen med denne utrolige familie af skuespillere, er surrealistisk. Prinsesse Diana var et ikon, og hendes effekt på verden er stadig dyb og inspirerende. At udforske det gennem Peter Morgans manus er en utrolig mulighed for mig. Og jeg vil bestræbte mig på at yde retfærdighed til den mulighed.'

Emma Corrin will play Lady Diana Spencer in The Crown Season Four. Filming will begin later this year. pic.twitter.com/WNL0f2xZi3 — The Crown (@TheCrownNetflix) April 11, 2019

Emma Corrin er her fotograferet på den røde løber i juli i år. Foto: Shutterstock