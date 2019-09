23-årig verdensstjerne stjæler opmærksomheden

Den 23-årige verdensstjerne Zendaya skabte masser af havfrue-vibrationer, da hun mødte op på den røde løber søndag aften til Emmy Awards iført en smuk grøn kjole, der fik alle til at spærre øjnene op.

Under selve prisuddelingen var Zendaya sammen med skuespilleren RuPaul på scenen for at overrække filminstruktøren Johan Renck en pris for sin meget roste tv-serie 'Chernobyl'.

Zendayas grønne kjole gik rent hjem hos de fleste medier, der har rost hendes smukke kjole. (Foto: Ritzau Scanpix)

Netop nu er Zendaya i fokus for sin fornemme hovedrolle i HBO-serien 'Euphoria', som følger en gruppe gymnasieelever, der færdes gennem et minefelt af stoffer, sex, identitet, traumer, sociale medier, kærlighed og venskab i vor tids mere og mere ustabile verden.

Zendaya begyndte faktisk sin karriere som børne-model og danser, før hun blev berømt for sin rolle som Rocky Blue i tv-serien 'Shake it Up' på Disney Channel.

Zenday har også haft biroller i 'Spider-Man: Homecoming' fra 2017 og 'Spider-Man: Far from Home' i 2019.