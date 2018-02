24-årig model udsat for voldsomt knivoverfald

Natten til onsdag i sidste uge udviklede sig til et decideret mareridt af vold for den 24-årige svenske reality-stjerne og model Robin Johansson, der blev udsat for et voldsomt knivoverfald i centrum af Stockholm, hvor han blev stukket syv gange med kniv i kroppen af to maskerede mænd.

Det skriver flere medier heriblandt den svenske avis Aftonbladet og norsk Se og Hør.

Her ligger modellen Robin Johansson på hospitalet efter knivstikkeriet. (Foto: Privat)

Robin Johansson har også lagt et opslag ud på sin instagram-profil, hvor man kan se, at hele undersiden af hans ene arm er lagt i gips. Her forklarer Robin Johansson om sit livs værste nat.

- Klokken 01.45 natten til onsdag skete det værste. Jeg var i byen med min lillebror og nogle venner på Södermalm i Stockholm. Min lillebror havnede i et skænderi med nogle fyre, der straks forsøgte at få ham væk fra stedet for at tage en lille 'snak' med ham. Jeg forstod med det samme, at det her ville slutte dårligt, så jeg tvang min lillebror ud i en taxa og bad ham om at køre hjem med det samme, skriver Robin Johansson og fortsætter:

- Da min lillebror var kørt hjem, skreg folk til mig og undrede sig over, hvor min lillebror var. Jeg forsøgte bare at komme væk fra balladen. Og da jeg kort efter ringer til en ven for at høre, om han kan komme og hente mig, bliver jeg pludselig overfaldt af to maskerede mænd.

- Jeg kan føle, hvordan det slår på mig, og jeg gør alt for at beskytte mit ansigt. Og så føler jeg pludselig et stik i mit ene ribben, så forstod jeg med det samme, at en af dem brugte en kniv. Jeg gjorde efterfølgende alt for at beskytte min mave, mit hjerte og mit ansigt. Alt gik lynhurtigt, og pludselig var jeg blevet stukket med kniv hele syv gange.

- Jeg fik 3 knivstik i låret, 2 stik på fingrene, og et knivstik i håndleddet. Og jeg fik også et enkelt knivstik i et ribben. På en eller anden måde lykkedes det mig at flygte fra stedet. Jeg løb ind på en bar for at få hjælp. Da jeg kom ind i baren, lægger jeg mig på gulvet og ser, hvordan blodet sprøjter fra mig som i en fontæne. Folk forsøgte at få kontakt med mig, men jeg formåede ikke at svare på grund af mit store blodtab.

- En fyr tog sit bælte af og fik stoppet blødningen. Uden dig havde jeg været død i dag. Tak. Jeg blev straks efter hentet af en ambulance, der kørte mig til hospitalet.

- Knivstikkene i min krop var nogle steder syv centimeter dybe, Men heldigvis fik jeg ingen indre blødninger, og mine indre organer blev som ved et mirakel heller ikke ramt, fortæller Robin Johansson, der fik syet 35 sting i hånden og i fingrene, 8 sting i låret, og 6 i håndleddet.

Den 24-årige model fik efterfølgende opereret både sin hånd og sine fingre, fordi knivstikkene have skåret hans sener over. Nu arbejder han på at få rørelsen tilbage i fingrene og på at kunne gå normalt igen.

- I dag er jeg glad for, at jeg lever. Jeg er dog blevet traumatiseret af oplevelsen og er blevet lidt bange for mennesker.

Robin Johanssons lillebror har også ifølge Aftonbladet haft psykiske mén efter knivoverfaldet på hans storebror Robin.

- Vi har grædt meget sammen. Min lillebror siger, at jeg har reddet hans liv, fortæller Robin til Aftonbladet.

Hverken lillebroren eller Robin har anmeldt knivoverfaldt til politiet. De frygter nemlig stadig gerningsmændene.

- Jeg vil ikke i nogen form for kontakt med de her fyre. Jeg er bange for dem. Hvis de stikker mig ned med kniv uden nogen grund, hvad vil de så ikke gøre, hvis jeg anmelder dem til politiet, siger Robin.

Ifølge Robin har politiet dog selv startet en efterforskning af det voldsomme knivoverfald. Og politiet har både beslagtlagt Robins mobiltelefon, og alt det tøj, han havde på den nat, han blev overfaldet.

