25 års forskel: Supermodellen skubber multimillionæren frem i livet

I marts måned skal den 62-årige tidligere amerikanske supermodel Jerry Hall fejre sin treårs bryllupsdag med sin 25 år ældre ægtemand, den 87-årige mediemogul og multimillionær Rupert Murdoch.

Parret blev gift i 2016 for tre år siden i forbindelse med en lille intim ceremoni i London, hvorefter de tog på bryllupsrejse til Frankrig. Supermodellen og multimillionæren sprang imidlertid ind i det nye år med en luksusferie på deres yndlingssted, øen Barbados.

I starten af det nye år blev den 62-årige Jerry og den 87-årige Rupert filmet i en lille fotoserie fra ferien, hvor de i den grad nyder strandlivet med et par badeture i det azurblå hav ved den caribiske ø. Selv om der er 25 års aldersforskel mellem parret, ser de ud, som om de nærmest er uadskillielige. Og der er ingen tvivl om, at den noget yngre Jerry Hall hjælper og støtter sin 87-årige mand frem i livet. Rupert Murdoch nærmer sig nemlig med hastige skridt de 90 år, og han har ikke længere den samme fysik som tidligere.

Her støtter og hjælper Jerry Hall sin 87-årige ægtemand ud af det azurblå hav og op på stranden. (Foto: Ritzau/Scanpix)

Eksotiske drinks og gode bøger

På flere billeder ser man Jerry støtte sin mand fysisk både i vandet og inde på sandet. Og på et tidspunkt ser man hende også skubbe sin mand blidt op af en lille sand-bakke på stranden. Efter den forfriskende dukkert i det azurblå hav slappede det aldrende ægtepar af på et par solsenge, hvor de nød livet med et par eksotiske drinks og nogle gode bøger.

Det er i øvrigt ifølge Daily Mail ikke mere end et år siden, at Rupert Murdoch fik en alvorlig rygskade i forbindelse med en sejlulykke på hans søns luksus-yacht i det caribiske hav. Den aldrende mediemogul blev i helikopter fløjet fra sin søns yacht til hospitalet, hvor han blev behandlet i forbindelse med sin rygskade.

I månederne efter ulykken så man ofte Jerry Hall støtte sin ægtemand fysisk i forbindelse med offentlige arrangementer.

Mick Jaggers eks-kæreste

Rupert Murdoch er hovedaktionær og bestyrelsesformand for medie-koncernen 'New Corporation', der blandt andet står bag verdens største engelsksprogede avis The Sun samt flere andre aviser og tv-stationer. Murdoch er også ejer af den sociale platform MySpace. Ifølge Forbes er han den 109. rigeste mand i verden med en formue på næsten 40 milliarder kroner.

Den 62-årige Jerry Hall er mest kendt for at være den kendte rocksanger Mick Jaggers kæreste gennem ni år fra 1990 til 1999. Parret nåede at få fire børn sammen.

Der er angiveligt hele tiden fysisk kontakt mellem Jerry Hall og Rupert Murdoch. (Foto: Ritzau/Scanpix)