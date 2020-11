28 år senere: Jeg kan stadig

Sharon Stone er fyldt 62 år og jubler over nyt billede

Det er 28 år siden, at Sharon Stone gjorde sig som sexsymbol i 'Iskoldt begær', men selvom hun efterhånden er blevet 62 år gammel, kan hun stadig gøre sig i en industri, hvor ungdom er en efterspurgt vare.

Det beviste hun natten til lørdag, dansk tid, da hun lagde et billede op på Instagram, hvor hun atter engang gør sig til foran kameralinsen.

'Jeg er ikke blot forbløffet, men også taknemmelig for, at jeg stadig laver modelarbejde i en alder af 62 år', skriver Sharon Stone og tilføjer taknemmeligt:

'Tak til alle, der hyrede mig i år'.

Billedet er sendt til Sharon Stone af kendisstylisten Libby Paris.

Sharon Stone i 'Iskoldt begær' fra 1992. Foto: Ritzau Scanpix

Utrolig sjæl

Filmstjernen er stadig aktiv på det store lærred, hvor hun i 2020 har medvirket i både film og tv-serier, ligesom hun har fire projekter færdige eller på vej for 2021. De helt store blockbusters ligger dog et stykke tid tilbage.

Når ikke hun gør sig som skuespiller- og model bruger hun sin kendisstatus til at skabe opmærksomhed om HIV og aids, hvilket i sidste uge sikrede hende en pris ved Action Awards for sit livslange arbejde med at skabe opmærksomhed om sygdommene.

Til modelbilledet vælter det ind med rosende kommentarer og en skriver:

'Du er ikke bare en smuk kvinde, men en utrolig sjæl', skriver chefredaktøren for den græske udgave af Vogue Thaleia Karafyllidou, mens Elizabeth Hurley med et glimt i øjet og med tydelig reference til 'Iskoldt begær' skriver:

'Benene ser fantastiske ud'.