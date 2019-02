28-årig superstjerne skal giftes

Så kan eventuelle bejlere godt pakke drømme og håb sammen.

Den 28-årige Oscar-vinder Jennifer Lawrence har fået ring på fingeren og skal derfor snart giftes med kæresten, Cooke Maroney.

Det bekræfter skuespillerindens talsmand over for magasinet People.

Dermed bekræftes rygtet, der kørt de senere dage, efter Lawrence og Maroney, 34, i weekenden blev set på en fransk restaurant i New York, hvor hun havde en kæmpe ring på fingeren.

Forholdet hører ellers til i den nyere afdeling. Vi skal således ikke længere tilbage end juni sidste år, før de første forlydender om forholdet nåede medierne.

Jennifer Lawrence og hendes forlovede. Foto: Ritzau Scanpix

Cooke Maroney får sig en dedikeret hustru, der vægter sin succesfulde karriere højt. Hun har tidligere datet den 22 år ældre filminstruktør Darren Aronofsky, som hun mødte, da hun indspillede filmen ’Mother’, samt den britiske skuespiller Nicolas Hoult.

Forholdet til Nicolas Hoult røg i forbindelse med premieren på den sidste film i ’Hunger Games’-serien.

- De her film har været mit liv så længe, og jeg har været nødt til hele tiden at prioritere dem højere end alt andet. Samtidig var jeg også i et forhold gennem fem år, og det var mit liv. Så mit liv bestod af den person og de film, og vi slog op, cirka samtidig med at vi lagde sidste hånd på filmene, fortalte Jennifer Lawrence i et interview med Diane Sawyer i 2015.