30-årig country-stjerne død i voldsom trafikulykke

Den amerikanske country-sangerinde Kylie Rae Harris døde natten til onsdag 30 år gammel i forbindelse med en voldsom trafikulykke, hvor hele tre biler var involverede Ulykken fandt sted i den nordlige del af staten New Mexico. Sangerindens talsmand bekræftede torsdag dødsfaldet.

Det skriver flere medier heriblandt AP og Billboard

Ifølge AP blev en kun 16-årig pige også dræbt i forbindelse med ulykken. Hun sad dog i en anden bil. En person, der kørte en tredje bil slap uden alvorlige skader. AP melder også ud, at alkohol-indtagelse har været årsag til den voldsomme ulykke. Det meldes dog ikke ud, hvem der har indtaget alkohol.

Opslag på Twitter kort før sin død

Kylie Rae Harris sidste opslag på de sociale medier blev lagt op kort før hendes død, mens hun kørte på State Road 522, hvor ulykken skete. Her forklarede Harris, at hun var ved at løbe tør for benzin:

- Der er benzin tilbage til 46 miles, og jeg er 36 miles fra den nærmeste tankstation. Kære baby Jesus. Vær så venlig ikke at lade mig strande her i New Mexico'.

Harris udgav sin seneste EP i marts måned i år. På pladen beskriver hun mange af de ting, hun har lært gennem sit liv. Og på sangene spiller hun blandt andre sammen med Jon Randall, Dave Berg, Bonnie Bishop og Wayne Kirkpatrick. Hun har tidligere udgivet to LP' er.

Musikmagasinet Billboard har tidligere hædret hendes sang 'Twenty Years From Now'. En sang, der er udformet som en slags bøn til hendes egen seks-årige datter. Hun har selv forklaret, at det er den vigtigste sang, hun har skrevet i sit liv.