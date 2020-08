30-årig sangerinde døde: Nu er årsagen fastslået

Den amerikanske country-sangerinde Cady Groves døde i starten af maj. En obduktion har vist, at årsagen var alkoholmisbrug

Den amerikanske country-sangerinde Cady Groves døde i starten af marts i en alder af blot 30 år.

'Cady Groves har forladt denne verden. Omstændighederne omkring hendes død er netop nu sparsomme, men vi i familien vil forsøge at holde folk opdateret. Hvil i fred, lillesøster. Jeg håber, at du bliver genforenet med Kelly og Casey,' skrev hendes bror dengang Cody Groves på Twitter.

Casey og Kelly var to af deres søskende, der begge døde, da de blev 28 år gamle. Casey gik bort 23. oktober 2007, mens Kelly døde 23. marts 2014.

Nu er årsagen til Cady Groves' tidlige dødsfald blevet fastslået. Det skriver flere medier - heriblandt Today og Fox News.

Embedslægen i amtet Davidson i Tennessee bekræfter ifølge medierne, at hun døde som følge af komplikationer efter et kronisk alkoholmisbrug.

Ifølge sidstnævnte er dødsfaldet derfor blevet betegnet som værende sket af 'naturlige årsager'.

Cady Groves havde netop færdiggjort et album, da hun døde. Det blev udgivet 29. maj. Foto: Owen Sweeney/Shutterstock

Cady Groves's roommate fandt sangeren livløs i sengen 2. maj, og dengang lød meldingen fra myndighederne, at der ikke var 'tydelige tegn på skader, en forbrydelse, selvmord eller en overdosis', skriver mediet desuden.

Blandt Cady Groves mest kendte sange kan nævnes 'This Little Girl', 'Life of a Pirate' og 'Dreams'.

Hun havde netop færdiggjort albummet 'Bless My Heart', inden hun døde. Planen var en udgivelse denne sommer, men allerede 29. maj blev det udgivet.