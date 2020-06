31-årig rapper dræbt af skud

Tilbage i 2009 var rapperen Huey et muligt mål for et drive-by-skyderi i den amerikanske by St. Louis, der kostede tre mennesker livet. Det skrev det lokale mede Riverfront Times dengang.

I går blev den 31-årige rapper Huey ifølge flere medier skudt og dræbt i sin hjemby Kinloch, der ligger lidt uden for St. Louis.

Det skriver flere medier heriblandt Hip Hop Wired, The US Sun, The Mirror og Metro

Det var det amerikanske medie Fox 2 Now, der breakede historien.

En ven og kollega ved navn Bruce Franks Jr. lagde i dag et opslag ud på Twitter, hvor han bekræftede dødsfaldet og skrev følgende:

'Her optrådte vi sammen sidste gang. I kender ham alle som Huey. Men for hans venner hed han bare LJ. Min fætter! Hvil i fred. Det her lort rammer os hårdt.'

The last time we performed together! Y'all knew him as Huey, to his loved ones he was LJ! My lil cousin! Rest Easy! This shit us hard man! pic.twitter.com/Vq16Ju944U — Bruce Franks Jr (@brucefranksjr) June 26, 2020

St. Louis-rapperen blev i 2006 verdenskendt for sin single 'Pop, Lock & Drop It'. Og i 2007 udgav han albummet 'Notebook Paper, der fik dobbelt platin.

Skuddramaet fandt ifølge Fox 2 Now sted torsdag aften. Huey blev erklæret død kort efter, at han var ankommet til et nærliggende hospital. Huey efterlader sig en 13-årig datter.

Et andet offer fra den samme skudveksling ankom til politiet i Ferguson med et skudsår. Han blev også kørt til hospitalet. Han forventes dog at overleve. Ingen er ind til videre anholdt i forbindelse med skyderiet.

Den lokale tv-station i St. Louis 'Blanco Tarantino Tv' lagde også et opslag ud på Twitter omkring Hueys død. Her skrev de:

'Huey, der er født i St, Louis, og var kendt for hans klassiske single 'Pop, Lock & Drop It', blev skudt tidligere i aften. Han skulle have indspillet en video på lørdag. Det her rammer hårdt.'

STL native Huey, best known for his classic single “Pop Lock & Drop It”, was shot and killed earlier tonight and was expected to shoot a video this Saturday. This just hit home fr pic.twitter.com/yO1bguNmG4 — Blanco Tarantino TV (@BlancoTarantino) June 26, 2020

Herunder kan du høre og se Hueys berømte rap-nummer 'Pop, Lock & Drop It' fra 2006: