32-årig sanger har uhelbredelig tumor

The Wanted-stjernen Tom Parker er blevet diagnosticeret med en terminal hjernetumor.

Det deler han sin Instagram-profil.

Den 32-årige sanger, der venter sit andet barn med konen Kelsey, fortæller at familien er sønderknuste over nyheden, og at de vil forsøge at skabe opmærksomhed omkring den frygtelige sygdom.

Samtidig lover Tom Parker, at han vil forsøge alt for at bekæmpe sygdommen for sin gravide kone og datter.

Tumoren er ifølge sangeren allerede på stadie fire, og han er i kemoterapi for at forlænge sit liv så meget som muligt.

Ifølge videnskab.dk er levetiden i gennemsnit 14 måneder, efter diagnosen glioblastom er stillet.

Til et billede af parret har Tom Parker skrevet, at dette er grunden til, at han har været stille på de sociale medier i en længere periode.

'Der er ingen let måde at sige det på, men jeg har fået en hjernetumor, som jeg er i behandling for. Vi har nu besluttet at dele det hele i stedet for at lade det være en hemmelighed'.

Til OK! har parret givet et større interview, hvor de fortæller, at de stadig er i chok over nyheden.

- Men vi skal bekæmpe det her, jeg skal være der for mine børn.

Parret håber på, at behandlingen kan være med til at give Tom Parker flere år sammen med familien, selvom de godt ved, at det kan være umuligt med det voldsomme form for kræft.

Tom Parker blev kendt i boybandet The Wanted, der blev formet i 2009. I 2014 bekendtgjorde bandet, at de ville tage en pause for at fokusere på individuelle projekter.