32-årig skønhedsdronning død: Slynget ud af bil

Den tidligere skønhedsdronning Zanib Naveed, som blev kronet 'Miss Pakistan World i 2012', døde i weekenden, efter hun var involveret i en færdselsulykke.

32-årige Zanib kørte i sin 2018 Mercedes CL2 søndag eftermiddag i Prince Georges County, da hun ramte en kantsten, og bilen rullede efterfølgende rundt mod den modkørende traffik.

Det bekræfter Maryland State Police i en pressemeddelelse.

Myndighederne i Ponoma New York har udtalt, at hun blev slynget ud af bilen og dræbt på stedet.

Ingen andre biler eller mennesker var involveret i ulykken. Zanib var den eneste i bilen.

Politiet har i en meddelelse fortalt, at man ud fra de første undersøgelser ikke mener, at alkohol spillede en rolle i den forfærdelige færdselsulykke.

Zanib Naveed blev den tiende person til at vinde titlen som 'Miss Pakistan World'. Konkurrencen bliver holdt i Canada, da skønhedskonkurrencer ikke er tilladte i Pakistan.

Konkurrencen er den tredjestørste i verden.

Hyldet som forbillede

I en meddelelse fra den nuværende Miss Pakistan World, Sonia Ahmed, fortælles det, at Zanib var en både afholdt og dygtig repræsentant for konkurrencen.

'At høre om hendes død er meget oprivende for os allesammen. At være en skønhedsdronning i et land som Pakistan, hvor konkurrencen ikke bliver holdt i landet, er en svær opgave. Naveed har sammen med andre vindere haft et stort ansvar for at bære den titel i en muslimsk nation. Det er meget forfærdelige nyheder, og vi håber og beder til, at familien kommer igennem denne svære situation.'

I forbindelse med dødsfaldet er der blevet oprettet en GoFundMe-side for den unge kvinde til at hjælpe med at betale for udgifterne til begravelsen.

På siden står der, at Zanib vil blive husket for sit smil, sin stærke personlighed, sine fængende øjne og en skønhed som ingen anden.

Siden har allerede samlet over 19.000 dollars ind til begravelsen.