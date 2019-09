33-årig dj død: Frustrerede fans flåede kistelåget af

12 fans er anholdt for vanhelligelse af en grav samt for usømmelig omgang med et lig efter begravelsen af DJ Arafat

Politiet i det afrikanske land Elfenbenkysten har anholdt 12 mennesker, der er sigtet for usømmelig omgang med lig samt vanhelligelse af den kendte DJ Arafats grav. Netop nu er politiet i gang med en større undersøgelse af sagen.

Ifølge politiets sigtelser har adskillige fans efter begravelsen åbnet låget til DJ Arafats kiste. Herefter har de taget billeder af liget af DJ Arafat, mens han lå død i sin kiste. Det oplyste myndighederne i Elfenbenskysten mandag til medierne.

Det skriver flere medier heriblandt The Guardian, BBC og Daily Mail

Her hyldes DJ Arafat med en begravelses-koncert på et kæmpe stadion i byen Abidjan. (foto: Ritzau Scanpix)

Den usædvanlige episode fandt sted lørdag den 31. august, efter at tusindvis af mennesker i hovedstaden Abidjan på byens store stadion havde deltaget i en begravelses-koncert, hvor DJ Arafat blev hyldet og mindet. Den 33-årige DJ døde i en motorcykel ulykke i sidste måned.

Den positive mindedag forvandlede sig imidlertid til et sandt mareridt, fordi der i Elfenbenskysten ifølge BBC var flere rygter i omløb, der pegede på, at DJ Arafat slet ikke var død i virkeligheden.

Det var angiveligt medvirkende til, at flere fans tog ud kirkegården Williamsville, hvor DJ Arafat var blevet begravet. Og her flåede de låget af kisten for at sikre sig, at han nu også var omkommet. Men også for bare at tage nogle billeder af deres døde ikon. Efterfølgende blev der lagt adskillige fotos samt videoer af den afdøde DJ Arafat ud på de sociale medier.

DJ Arafat var uhyre populær i de fransktalende lande i Afrika. (Foto: AFP)

Politiet skød med tåregas på kirkegården

På nogle af billederne kan man blandt andet se, hvordan nogle af de mange fans forsøger at rive tøjet af den afdøde DJ, mens han ligger i sin kiste.

Flere vidner har til nyhedsbureauet AFP forklaret, at politiet skød med tåregas mod de mange grav-skændere for at sprede dem. Adskillige mennesker blev såret ved urolighederne på kirkegården.

DJ Arafat hedder i virkeligheden Ange Didier Houon. Han var en af de mest populære afrikanske musikere i den fransktalende del af Afrika. Han blev kaldt kongen af 'coupe-decale'(cut and run). Det er en helt speciel form for dance-music i Elfenbenskysten.