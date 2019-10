33-årig norsk fotokunstner død af anoreksi

Fotokunstneren Lene Marie Fossen var blandt andet kendt for at lave hudløst ærlige selvportrætter - se flere billeder af Lene Marie Fossen her

Den norske fotokunstner Lene Marie Fossen er død. Hun blev kun 33 år gammel og døde natten til tirsdag efter at have lidt af anoreksi i mange år. Lene Marie Fossen brugte også sin sygdom i sin kunst og er kendt i hele Norge for sine ærlige selvportrætter og mange interviews.

Det skriver flere norske medier heriblandt NRK , VG og Norsk Se og Hør

Familien har overfor det norske medie Oppland Arbeiderblad bekræftet dødsfaldet.

'Det er ufatteligt trist og uvirkeligt for os. Lene Marie kæmpede en lang og hård kamp mod en forfærdelig sygdom. Det gør forfærdeligt ondt, at hun til sidst skulle tabe den kamp. Hun havde så meget at se frem til med en film, en fotoudstilling og en bogudgivelse. Det var Lenes ønske at dette arbejde skal videreføres og udgives efter hendes bortgang.'

Således fortæller familien i en udtalelse til Norsk Se og Hør og tilføjer:

'Lene har sat dybe spor hos mange med sin personlige historie og sine fotografier. Vi håber, at hendes mod og åbenhed kan hjælpe andre og bidrage til en åben offentlig samtale om anoreksi. Hun vil være dybt savnet.'

Den norske fotokunstner fik sit helt store gennembrud i 2017, da hun udgav nogle selvportrætter fra et forladt sygehus på den græske ø Chios. Samme år holdt hun også en såkaldt Ted Talk i Arendal sammen med fotografen Morten Krogvold, der har været en af hendes største støttepiller.

'Lene Marie er en af de største talenter, jeg nogensinde har mødt. Jeg har arbejdet i mere end 20 lande. Men Lene Marie havde noget helt specielt. Hun havde et fantastisk visuelt blik samt en forkærlighed for det melankolske, fortæller Morten Krogvold til Norsk Se og Hør og tilføjer, at Lene Marie Fossens dødsfald var ventet.

'Lene Marie var meget svag på det sidste. Hun var i øvrigt en meget intelligent kvinde. Kanongod. Hun kunne have drevet sin kunst meget langt. Det er trist, at det skulle ende sådan.

I januar er der premiere på en ny dokumentarfilm om fotokunstneren Lene Marie Rossen. Hun døde dog, før hun selv fik mulighed for at se den. Filmens trailer kan ses øverst i artiklen.