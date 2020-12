33-årig realitystjerne død

Whitney Collings var en del af 'Bad Girls Club', der løb over skærmen fra 2006 til 2017

Den amerikanske realitystjerne Whitney Collings døde torsdag morgen på et hospital nær hjembyen Boston.

Det skriver TMZ.

Familien bekræfter dødsfaldet på Facebook. Realitystjernen blev kun 33 år.

Whitney Collings var en del af castet på realityserien 'Bad Girls Club', der løb over skærmen fra 2006 og frem til 2017. Her nåede Whitney Collings at sætte sit aftryk, da hun som 21-årig medvirkede i 12 episoder.

I programmet følger man en stribe kvinder, der lever under samme tag og alle betragter sig selv som 'slemme piger'. Den rolle levede Whitney Collings op til, da hun ganske enkelt blev smidt ud af programmet, efter en ophedet rivalisering med Amber Meade, der også medvirker, som endte i en fysisk konfrontation.

Realitystjernens mor begræder dødsfaldet på Facebook, hvor hun ikke oplyser dødsårsagen.

'Jeg er fuldstændigt ødelagt, og jeg vil aldrig komme mig over det. Livet er så unfair. Hun var venlig og havde et godt hjerte', skriver moderen.

Ifølge TMZ skal en lægeundersøgelse nu fastslå dødsårsagen.