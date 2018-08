36-årig Playboy-model fundet kvalt

Den tidligere Playboy-model Christina Carlin-Kraft blev 22. august fundet død i sit soveværelse i Ardmore, Pennsylvania.

Hun blev 36 år, og dødsårsagen var drab ved kvælning.

Det skriver BBC.

Der er derfor iværksat en drabsefterforskning.

Ingen anholdte

Politiet skulle angiveligt have fulgt op på en anmeldelse om indbrud og tyveri, som Christina Carlin-Kraft indgav få dage forinden. Da de ankom til lejligheden, lå modellen død.

Ifølge politikilder skulle overvågningsvideoer vise en mand, som forlader lejligheden både efter indbruddet lørdag og efter drabet onsdag. Der er dog endnu ikke foretaget anholdelser i sagen.

Christina Carlin-Kraft voksede op i Northfield-området og har arbejdet for blandt andre Playboy, Vanity Fair, Maxim og L'Oreal.

Hun skabte i 2016 overskrifter i USA, da hun blev anklaget for at have slået en restaurantchef i New York efter uenighed om en regning.

Sagen blev senere droppet.

Christina Carlin-Kraft efterlader sig en kæreste gennem ni år.