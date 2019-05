37-årig model drukner: Ville redde hunde

Caroline Bittencourt hoppede i vandet under en storm i et forsøg på at redde sine kæledyr

En skrækkelig ulykke udspillede sig i São Paulo søndag.

Den 37-årige brasilianske model Caroline Bittencourt blev sammen med sin mand Jorge Sestini fanget i et uvejr, da de sejlede på deres katamaran, det skriver People Magazine.

Da parrets to hunde faldt over bord i stormen, besluttede Caroline Bittencourt at hoppe i efter dem.

Efter Caroline var dykket ned i vandet, fulgte hendes mand efter for at redde sin kone.

Et par timer senere blev manden fundet i live og fragtet i sikkerhed, der var dog ingen spor af modellen.

Mandag blev det bekræftet, at den 37-årige kvindes krop var blevet fundet nær Cigarras i São Paulo.

Caroline Bittencourts 17-årige datter Isabella bekræftede efterfølgende på Instagram, at hendes mor var gået bort i en ulykke.

Hun takkede for al den støtte, familien havde modtaget.

'Vi er meget taknemmelige for al den støtte og opmærksomhed, vi har fået fra Carols venner og fans. Denne her energi fylder vores hjerter med så meget kærlighed', skrev hun.

Caroline Bittencourt har arbejdet som model i mange år og med mange internationale designere. Hun har blandt andre samarbejdet med Valentino Garavani og Roberto Cavalli.

Hun har også optrådt i tv flere gange.

Det er nu anden gang på en uge, at en brasiliansk model er gået bort. Den 26-årige mandlige model Tao Soares døde efter at kollapse midt på en catwalk under modeugen i São Paulo.