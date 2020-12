38-årig komiker død: Filmede kampen mod corona

Joe Lune - en 38-årig komiker fra Los Angeles, der gik under navnet Joe El Cholo - døde sidst i november få dage efter at have dokumenteret sin oplevelse med sygdommen.

Det skriver People og FOX LA.

'Wow, det er ikke nogen joke. Særligt hvis du er diabetiker, er der sorte skyer over din parade,' lyder det fra Joe Lune, som i den 35 minutter lange video fortæller, at han har haft 'forfærdelige' symptomer i form af smerter i brystet, mavesmerter, kraftige rystelser og en mistet smagssans.

Mange problemer

Komikerens kæreste og børn blev også smittet og syge, men deres symptomer var ikke så slemme.

- Lad mig fortælle dig, da jeg hørte folk tale om, hvad covid-19 gjorde ved dem, tvivlede jeg på, at det kunne være så slemt. Jeg fortæller jer nu, at jeg har kæmpet. Jeg har kæmpet for mit liv.

- Ikke nok med at jeg blev testet positiv for covid-19, så har jeg lungebetændelse. Jeg er dobbelt amputeret og har diabetes, så jeg har meget at se til.

Lune blev kort efter videoen kørt på hospitalet, hvor han delte endnu et opslag.

- Det er forfærdeligt, gutter! Min lungebetændelse er blevet meget værre. Alt er bare gået ned ad bakke.

Sjov i døden

Efter komikerens død er der startet en indsamling til begravelsen.

- Til begravelsen ønskede han ikke, at nogen skulle græde, så vi laver et show - han ville have ønsket at folk griner og har det sjovt, fortæller sønnen Jose Talavera til FOX LA.