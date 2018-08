40 år efter 'Grease': Sådan ser de ud i dag

Der er løbet meget vand i åen, siden de sang gigant-hittet 'You’re the One That I Want'

Sange som 'You're The One That I Want' og 'Summer Nights' er efterhånden en fast del af inventaret, når der landet over bliver holdt firmafester, runde fødselsdage eller hvis man blot skal en tur i byen.

Og i disse dage er det intet mindre end 40 år, siden 'Grease' blev vist i biografer verden over.

Her blev Olivia Newton-John og John Travolta verdenskendte som den eftertragtede duo Sandy og Danny.

Foto: Ritzau Scanpix.

Der er løbet meget vand i åen siden, og onsdag var Olivia Newton-John og John Travolta, der er blevet henholdsvis 69 og 64 år, genforenet for at fejre 40 års jubilæet for gigant-hittet 'Grease'.

Og selv om der er gået 40 år siden indspilningerne, husker parret stadig optagelsen af scenen, hvor de synger hittet 'You’re the One That I Want'.

- Det var virkelig, virkelig varmt, og jeg var nødt til at blive syet ind i mine bukser, så jeg kunne ikke drikke særlig meget, og det var så varmt, men det var sjovt, fortæller Olivia Newton-John til nyhedsbureaet AP.

- Vi var så spændte på at lave den sang, for den inviterer til så meget glæde. Jeg ignorerede varmen og sagde: 'Til helvede med det. Jeg kan ikke vente med at gøre det, uddyber John Travolta.