40-årig tidligere radiovært dræbt af tog

Den 40-årige journalist gik ud for at shoppe, men hun vendte aldrig tilbage

Kun tre dage efter sin 40 års fødselsdag, blev den tidligere radiovært Kelly Jobanputra dræbt, da hun fredag eftermiddag i den britiske by Swindon blev ramt af et tog. Den 40-årige journalist arbejdede i 15 år som lokal radiovært for BBC, før hun rykkede til London og blev radiovært for det populære program 'BBC Radio 6 Music'.

Hendes efterladte familie beskriver selv dødsfaldet som en 'tragisk ulykke'. Kelly efterlod sit hjem i Swindon fredag eftermiddag for at tage ud at handle ind. Men hun vendte aldrig tilbage. Kelly Jobanputra blev ramt af et kørende tog på strækningen mellem Swindon og Didcot Parkway 26. april.

Det skriver flere medier heriblandt Independent og Metro

Hendes far, John Stooke, har i en udtalelse sagt følgende:

'Vi er fuldstændigt rystede og ulykkelige over at have mistet et så vibrerende, smukt, modigt og elskeligt familiemedlem i så ung en alder. Hun var i godt humør, da hun ved frokosttid forlod sit hjem for tage ud at handle i Asda', siger John Stooke og tilføjer:

'Vores tanker går ikke kun på vores egen families store ulykke. Vi tror også, at togføreren naturligvis er blevet traumatiseret i forbindelse med ulykken. Og vores tanker og bønner går også til ham eller hende'.

Kelly's tidligere kollega på BBC Dan Chisholm har også lagt et opslag ud på Facebook, hvor han mindes sin gode kollega. Til opslaget skriver han følgende:

'Kære venner. Jeg er ked at at dele denne nærmest ubærlige og sørgelige nyhed. Kun tre dage efter sin 40 års fødselsdag døde min gode veninde og tidligere BBC-kollega, Kelly Jobanputra. Jeg har så mange historier, der kan vise, hvilken rar, elskelig og tankefuld kvinde, hun var. Jeg vil i de kommende dage skrive en fyldestgørende hyldest til hende.' Men lige nu går mine tanker også til hendes efterladte ægtemand Vik og deres to børn plus resten af familien samt hendes venner og kolleger'.

Den afdøde Kelly Jobanputra var gift med ægtemanden Vikesh. Før sin død var hun skrivende journalist for hele tre medier, 'Swindon Web', 'Swindon Advertiser' og '365 Bristol'. Hun efterlader sig også den syv-årige datter Mya samt en lille søn, som hun fødte for cirka et år siden.

Der er sat en undersøgelse i gang af dødsfaldet.