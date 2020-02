40-årig tv-vært død: Nu raser hendes kollegaer

Lørdag kom det frem, at den britiske 'Love Island'-vært Caroline Flack var fundet død i sin lejlighed i London, efter hun havde taget sit eget liv.

Den kendte vært blev kun 40 år.

Næste måned skulle hun have været i retten, hvor hun er tiltalt for at overfalde sin kæreste, tennisspilleren Lewis Burton, tilbage i december.

Selvom de to har haft deres uoverenstemmelser den seneste tid, har netop Lewis Burton nu taget bladet fra munden i et langt skriv på sin Instagram-profil, hvor han hylder sin nu afdøde kæreste.

'Mit hjerte er knust. Vi havde noget helt særligt sammen. Jeg er så tom for ord. Jeg er i så stor en smerte', skriver han og fortsætter:

'Jeg ved, at du følte dig tryg ved mig. Du sagde altid, at du ikke tænkte på andet end mig, når vi var sammen. Jeg fik ikke lov til at være der denne gang, selvom jeg blev ved med at spørge og spørge', skriver han.

Behandlet dårligt

Caroline Flack og Lewis Burton har været kærester siden begyndelsen af 2019. Burton har angiveligt flere gange forsøgt at få voldssigtelserne mod Flack frafaldet, men uden held.

Caroline Flacks død har allerede skabt stor debat. Især blandt andre kendte, der nu langer ud ud efter pressen og den måde, Caroline Flack er blevet omtalt på de sociale medier i forbindelse med retssagen.

'Pressen laver penge på at ødelægge de her følsomme sjæle', skriver Mikey Graham fra 'Boyzone' i forbindelse med dødsfaldet.

Caroline Flack sammen med Lewis Burton. Foto: Mahi/Ritzau Scanpix

Skuespilleren Chizzy Akudolu følger trop:

'Vi må stoppe jagten. De forfærdelige tweets og memes'.

Også sangeren Boy George har været ved tasterne:

'Jeg håber, at alle jer, der har angrebet Caroline Flack, selv når hendes partner sagde, at han ikke ville have nogen form for sigtelse, føler sorg i dag. Det her behøvede ikke at ske', skriver han.

Caroline Flack var i mange år vært på 'Love Island'. Foto: WLHN/Ritzau Scanpix

I sit skriv kommer Lewis Burton afslutningsvis med et løfte til tv-værten.

'Jeg vil være din stemme, baby. Det lover jeg. Jeg vil stille alle de spørgsmål, du ville stille, og jeg vil få alle svarene. Intet kan bringe dig tilbage, men jeg vil forsøge at gøre dig stolt hver dag. Jeg elsker dig af hele mit hjerte', skriver han.

I forbindelse med den verserende voldssag trak Flack sig fra rollen som vært på 'Love Island', som hun har været vært på i fem år. Hun har tidligere blandt andet været vært på 'X Factor' med sangeren Olly Murs.