44 år og farmor til to

Den australske sanger Sia fortæller, at hendes yngste søn har fået to små børn

Sias familie vokser i rivende fart.

Det er blot en måned siden, at den 44-årige australske sanger kunne fortælle, at hun havde adopteret to teenage-drenge, som var blevet for gamle til at være plejebørn, og tirsdag løftede hun i et tv-show sløret for, at hendes ene adoptivsøn netop selv er blevet far.

Det skriver det amerikanske medie People.

- Min yngste søn har netop fået to babyer, siger hun og fortsætter:

- Jeg blev øjeblikkeligt skræmt. Nej, jeg er cool. De kalder mig farmor. Jeg vil prøve at få dem til at kalde mig 'Lovey', som Kris (Jenner, red.). Jeg er sådan 'kald mig Lovey'.

Se også: Verdensstjerne i kæmpe fuck-up

Sia forklarer desuden nærmere om sin beslutning om at adoptere sønnerne. Selvom de sagtens kunne forblive plejebørn, til de fylder 21 år, ville hun give dem et mere stabilt liv. De har boet 18 forskellige steder på 18 år, fortæller hun.

Derfor har hun fundet det nødvendigt at give dem ret strenge rammer.

- Jeg siger til dem, at enten kan de gøre sådan her, eller også kan de vende tilbage til det liv, de havde før, og det er ikke et rart liv. Jeg gør det her, fordi jeg er jeres mor. Jeg elsker jer. Jeg har ingen anden agenda, udover det faktum at jeg elsker jer. Jeg har ikke lyst til at se jer ende i fængsel, siger hun i tv-showet.

Sådan så det ud, da Sia gæstede Smukfest i Skanderborg i 2016. Foto: Per Lange

Lærer af sønnerne

Sia fortæller videre, at det er vigtigt for hende at give sønnerne mulighed for at arbejde med de traumer, de har.

Den ene af hendes sønner klarer sig godt og er lige sprunget ud som homoseksuel.

- Han blomstrer, og han er lyset i mit liv. Jeg elsker ham, siger Sia.

Den yngste, som selv er blevet far for nylig, er stadig ved at bearbejde de hårde ting, han har oplevet.

Se også: Popsanger afslører kronisk sygdom

Begge sønnerne er sorte, og det har lært Sia en hel del, fortæller hun i tv-showet.

- Jeg er flov over, at jeg var nødt til at adoptere to sorte sønner for at forstå, hvad de gennemgår på daglig basis. Der er ting, der skal gøres. Vi kan handle, og vi kan prøve at få retfærdighed for Breonna Taylor og Elijah McClain, siger hun med tårer i øjnene og med reference til to af de sorte amerikanere, som er omkommet som følge af politivold.

Sia Kate Isobelle Furler, som er sangstjernens fulde navn, står blandt andet bag hits som 'Chandelier' og 'Cheap Thrills'.