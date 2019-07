44-årig sanger gravid: Jeg brugte sæddonor

Skuespiller og sangerinde Natalie Imbruglia er blevet 44 år, og nu skal hun være mor for første gang.

Det skriver hun selv på Instagram.

Imbruglia, der er født i Australien, slog igennem i 90'erne med megahittet 'Torn', og hun fortæller ærligt, at hun er blevet gravid ved hjælp af en sæddonor.

'Jeg venter mit første barn til efteråret. For jer, der kender mig, så ved I, at det er noget, jeg er ønsket i meget, meget lang tid, og jeg er velsignet ved, at det er blevet gjort muligt ved hjælp af fertilitetsbehandling og en sæddonor', skriver hun.

Brug af sæddonorer er stadig noget, der kan skabe debat, da barnet som konsekvens ofte vil vokse op uden sin far i sit liv. Men det er ikke noget, som Natalie Imbruglia ønsker at blive draget ind i. Hun skriver således, at hun ikke ønsker at tale mere om sagen.

'Jeg kommer ikke til at sige mere om det i offentligheden. Jeg glæder mig så meget til det her eventyr... et nyt album og jeg skal være mor', skriver hun.

Ud over musikken har Natalie Imbruglia også arbejdet som model og været med i flere film.