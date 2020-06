47-årig Hollywood-stjerne flasher tonet krop

Det er ikke til at se på skuespiller Gwyneth Paltrow, at hun inden længe runder 48 år.

I et interview med magasinet Shape løfter Hollywood-stjernen sløret for, hvordan hun har holdt sig sund under coronakrisen.

Da hun først var kommet sig over det første følelsesmæssige stress over pandemien, har perioden under nedlukningen fået hende til at indse, hvor højt et tempo hun ellers levede i, fortæller hun.

- Nu er jeg begyndt at falde til ro i min hjerne og min krop. Det har givet mig nye perspektiver på, hvor meget jeg vil tage på mig fremover, siger skuespilleren, som 19. juni er aktuel i sæson to af serien 'The Politician' på Netflix.

Gwyneth Paltrow viser kroppen frem på forsiden af Shape juli/august-udgaven. Foto: Shape

Hendes sundhedsrutine har også ændret sig under krisen. Før forsøgte hun konstant at få presset små træningsmomenter ind overalt i hverdagen og kunne først rigtig slappe af i weekenden.

- Nu har jeg det helt anderledes, jeg lader min krop falde i søvn og vågne i dens naturlige rytme, jeg har mine børn omkring mig hele tiden, vi spiser måltiderne sammen og har meningsfulde samtaler. Vi bliver hængende ved bordet, vores middage er halvanden time lange. Mit hjerte føles mere helt, og mit sind føles roligere i den forstand, siger hun.

Motionerer ofte

Selvom det har været vanskeligt at klare den fysiske træning under nedlukningen, har den 47-årige Oscar-nominerede skuespiller forsøgt at motionere, så ofte hun kunne.

- Jeg forsøger at lave øvelser hver dag for min ryg og min nakke på grund af alle de Zoom-møder, jeg har. Min mand, Brad, og jeg tager en gåtur mindst tre eller fire gange om ugen. Og så har jeg taget en masse online-lektioner, fortæller hun og henviser blandt andet til nogle forskellige yoga-lektioner.

Gwyneth Paltrow er gift med instruktør og producer Brad Falchuk, men har tidligere dannet par med Coldplay-forsangeren Chris Martin.

