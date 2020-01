47-årig stjerneskuespiller overrasker: Er blevet mor

Det kom som en overraskelse for de fleste fans at den 47-årige 'Charlies Angels'-stjerne har været gravid, men ikke desto mindre har Cameron Diaz netop offentliggjort på Instagram, at hun er blevet forældre sammen med manden Benji Madden på 40.

På opslaget har skuespilleren skrevet, at barnets navn er Raddix Madden og altså har taget 'Good Charlotte'-sangerens efternavn.

I teksten skriver hun også, at hun ikke kommer til at dele flere detaljer eller billeder af barnet, fordi de gerne vil holde familieforøgelsen privat.

'Godt nytår fra the Maddens! Vi er så glade, heldige og taknemmelige for at begynde dette årti med at fortælle, at vi har fået en datter, Raddix Madden. Vi kommer ikke til at dele flere detaljer ud over, at hun er rigtig, rigtig nuttet', skriver stjernen.

Parret understreger, at de gerne vil have den nyfødte for sig selv, fordi de gerne vil beskytte hende.

De ønsker dog godt nytår og sender kærlighed fra deres familie til alle deres fans.

Parret blev gift tilbage i 2015.

De to har altid været meget private omkring deres forhold, men Diaz har tidligere udtalt, at han er hendes perfekte partner, og at hun aldrig har mødt nogen, der støtter hende så meget som Benji Madden

.